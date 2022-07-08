Накачка оружием: РФ увеличивает количество вооружения на аэродроме возле Гомеля (фото)

На аэродроме "Зябровка" россияне разместили замаскированные танки, системы С-400 "Триумф" и "Искандеры".

Директор независимой консалтинговой компании Rochan Consulting и военный эксперт Конрад Музыка опубликовал в своем Twitter спутниковые снимки аэродрома "Зябровка" в Гомельской области Беларуси. На снимках указаны места расположения российских ракетных систем С-400 "Триумф" и предположительно оперативно-тактических ракетных комплекса "Искандер-М" .

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[ + – ] Аэродром Зябровка в 25 км от Гомеля

"Москва содержит дивизион С-400 с несколькими вероятными Панцирями и Искандерами на базе с марта по апрель", — написал Музыка в комментариях.

Кроме того, на снимках можно заметить десятки замаскированных танков и другой военной техники, а также радиолокаторы подсвета.

Как сообщает Teleram-канал "Белорусский Гаюн", который отслеживает перемещение военной техники ВС РФ, с апреля расположение военной техники на территории аэродрома существенно не изменилось, однако систем С-400 стало на две единицы больше.

Вчера 7 июля заместитель начальника ГУ Генштаба ВСУ Алексей Громов заявил, что ВС РФ начали обустраивать новые военные позиции в районе аэродрома "Зябровка" Гомельской области. По словам Громова, в 60 км от Минска российские военные начали строительство ангаров для для оперативно-тактических комплексов "Искандер-М".

Белорусское пропагандистское издание "Военно-политическое обозрение" 6 июля сообщило, что Минск планирует закупить у Москвы тяжелые огнеметные системы ТОС-1А "Солнцепек". В дальнейшем Минобороны Беларуси планирует наладить совместное белорусско-российское производство тяжелых огнеметных систем на колесном шасси ТОС-2 "Тосочка".