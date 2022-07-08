Накачування зброєю: РФ збільшує кількість озброєння на аеродромі біля Гомеля (фото)

На аеродромі "Зябрівка" росіяни розмістили замасковані танки, системи С-400 "Тріумф" та "Іскандери".

Директор незалежної консалтингової компанії Rochan Consulting і військовий експерт Конрад Музика опублікував у своєму Twitter супутникові знімки аеродрому "Зябрівка" у Гомельській області Білорусі. На знімках вказані місця розташування російських ракетних систем С-400 "Тріумф" та імовірно оперативно-тактичних ракетних комплексів "Іскандер-М".

ФОКУС у Google Новинах. Підпишись — та завжди будь в курсі подій. Підписатись

[ + – ] Аеродром Зябрівка за 25 км від Гомеля

"Москва містить дивізіон С-400 з кількома ймовірними Панцирями й Іскандерами на базі з березня до квітня", — написав Музика в коментарях.

Крім того, на знімках можна побачити десятки замаскованих танків та іншої військової техніки, а також радіолокатори підсвічування.

Як повідомляє Teleram-канал "Белорусский Гаюн", який відстежує переміщення військової техніки ЗС РФ, з квітня розташування військової техніки на території аеродрому суттєво не змінилося, проте систем С-400 побільшало на дві одиниці.

Учора 7 липня заступник начальника ГУ Генштабу ЗСУ Олексій Громов заявив, що ЗС РФ почали облаштовувати нові військові позиції у районі аеродрому "Зябрівка" Гомельської області. За словами Громова, за 60 км від Мінська російські військові розпочали будівництво ангарів для оперативно-тактичних комплексів "Іскандер-М".

Білоруське пропагандистське видання "Військово-політичний огляд" 6 липня повідомило, що Мінськ планує закупити в Москви важкі вогнеметні системи ТГС-1А "Сонцепек". Надалі Міноборони Білорусі планує налагодити спільне білорусько-російське виробництво важких вогнеметних систем на колісному шасі ТВС-2 "Тосочка".