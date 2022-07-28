ЗС РФ використали ЗРК С-300 для сьогоднішнього обстрілу України із Зябрівки, — СтратКом (карта)

Центр стратегічних комунікацій повідомив деталі ранкового удару окупантів із території аеродрому в Гомельській області Білорусі. Там розміщуються зенітно-ракетні комплекси С-300 та С-400, а також кілька "Іскандерів".

Російські війська, ймовірно, використали зенітно-ракетні комплекси С-300 для обстрілу України вранці 28 липня з території білоруського аеродрому Зябрівка в Гомельській області. Про це пише Управління стратегічних комунікацій (СтратКом) ЗСУ.

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За інформацією центру, на аеродромі у Зябрівці розміщено російські ЗРК С-300 та С-400, а також кілька оперативно-тактичних ракетних комплексів "Іскандер". Однак, як вважає Стратком, ЗС РФ використовували саме С-300. Про це насамперед свідчить кількість запущених ракет — не менше 20. Як зазначається, "Іскандерів" у такій кількості на аеродромі немає. Крім того, частина ракет не влучила в якісь конкретні цілі, що говорить про застосування зброї невиборчої дії.

Активне використання росіянами ЗРК С-300 пояснюється гострим дефіцитом тактичних ракет. Причому йдеться не лише для ОТРК "Іскандер", а й для ТРК "Точка-У", пояснює Стратком.

"Цей удар у ніч напередодні святкування Дня державності України можна розцінювати як спробу морально-психологічного тиску м…лів, які ніколи не визнавали українську державність", — вважають у Центрі стратегічних комунікацій.

[ + – ] Російська ракета запущена з території Білорусі Фото: Беларускі Гаюн

Водночас, тут переконані, що подібні атаки не свідчать про можливу підготовку до повторного вторгнення з боку Білорусі.

"Армія Білорусі зараз хоч і перебуває у збудженому стані, але не зосереджена у наступальному порядку, виходячи з даних розвідки", — наголошують тут.

Інформацію українського СтратКому підтверджує і Telegram-канал "Беларускі Гаюн". Автори пабліка, зі свого боку, повідомляють, що ворог випустив із Зябрівки 25 ракет. Як пишуть білоруси, на території аеродрому знаходиться до десяти одиниць ЗРК С-300/400 і, ймовірно, щонайменше два ОТРК "Іскандер".

"Якщо припустити, що всі запуски були з ОТРК "Іскандер", то на аеродромі має бути не менше шести таких комплексів. Для цього потрібні або якісні детальні супутникові знімки (рівня компанії MAXAR), або дані людей із землі, які могли спостерігати переміщення російських дивізіонів дорогами Білорусі", — пояснює "Беларускі Гаюн".

[ + – ] Карта запуску ракет з аеродрому Зябрівка Фото: Беларускі Гаюн

Нагадаємо, вранці 28 липня ЗС РФ обстріляли Чернігівську та Київську області. Дев'ять ракет прилетіли на територію Гончарівської громади Чернігівської області. У Київській області метою росіян став Вишгородський район, де пошкоджено інфраструктурний об'єкт.

Вчора, 27 липня, ЗСУ знищили два російські склади з боєприпасами в Чорнобаївці та Білогірці Херсонської області. ЗС РФ намагалися контратакувати у різних напрямках, але безуспішно.