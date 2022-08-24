"Ця клоунада просякнута кров'ю": Подоляк відреагував на вітання Лукашенка

Радник голови ОП пообіцяв, що після програшу Росії у війні білоруського диктатора буде покарано.

Привітання президента Білорусі Олександра Лукашенка українців із Днем Незалежності прокоментував радник глави Офісу президента України Михайло Подоляк.

"Схоже, Лукашенко справді вважає, що світ не помічає його активної участі в злочинах проти України, — зазначив він. — Тому цинічно бажає мирного неба, пускаючи по нас смертоносні ракети".

Подоляк назвав висловлювання білоруського диктатора "просоченою кров'ю клоунадою" та запевнив, що вона зафіксована й матиме "конкретні наслідки відразу після падіння варварської ru-імперії".

Нагадаємо, у своєму привітанні глава Білорусі, з території якої регулярно обстрілюють українські міста, побажав українцям "мирного неба", а також "толерантності, мужності, сили й успіхів у відновленні гідного життя".

Олександр Лукашенко запевнив українців, що "сьогодні суперечності" не здатні зруйнувати добросусідські відносини між народами України та Білорусі й пообіцяв продовжувати "виступати за збереження згоди, розвиток дружніх взаємоповажних контактів на всіх рівнях".

Раніше Михайло Подоляк наголошував, що, підтримавши російську агресію проти України, Лукашенко зробив усе, щоб Білорусь увійшла до складу РФ і знищила своє місце в історії своєї країни.

Як повідомлялося, у березні Лукашенко заявив, що війну розпочали не Росія та Білорусь, а Україна, яка збиралася напасти на білоруських і російських солдатів.