Лукашенко знищив державність і перспективи Білорусі, — Подоляк

Радник голови ОП упевнений, що, підтримавши Росію, білоруський диктатор зробив усе, щоб країна увійшла до складу РФ і знищила своє місце в історії Білорусі.

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко зробив усе, щоб знищити державність своєї країни та ввести її в склад Росії, заявив радник глави Офісу Президента Михайло Подоляк в ефірі телемарафону, повідомляє Gazeta.ua.

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"Країна та пан Лукашенко поводяться примітивно й зухвало, тобто вони ображають логіку як таку, — сказав він. — Навіть якщо ти свій повітряний простір даєш, щоб бомбити мирні міста України, треба тримати язик за зубами. Але це не про Лукашенка, тому що він настільки балакучий, що це гидко".

Подоляк упевнений, що своїми діями Лукашенко поховав не лише перспективи та репутацію Білорусі, а й своє місце в її історії. Так само вчинив і російський диктатор Володимир Путін.

"Це феноменальне досягнення двох типів", — наголосив Михайло Подоляк.

Нагадаємо, раніше радник глави ОП заявив, що Росія планує утилізувати білоруську армію в Україні. Після цього Кремль зможе усунути Олександра Лукашенка від влади й легко окупувати Білорусь.

Білоруський диктатор постійно виправдовує участь його країни у війні проти України заявами про агресивні наміри України та НАТО. Нещодавно Лукашенко пояснив завдання російською армією ударів "Іскандерами" з території Білорусі тим, що поряд із кордоном розташовувалися чотири українські дивізіони ракетних комплексів "Точка-У", націлених на його країну.

У березні Лукашенко заявив, що війну розпочали не Росія та Білорусь, а Україна, яка збиралася напасти на білоруських і російських солдатів. "І якби за 6 годин до операції не було завдано превентивного удару по позиціях — 4 позиції я зараз покажу, карту привіз — вони б атакували наші війська", — сказав Лукашенко. Його висловлювання стали потужним інтернет-мемом.