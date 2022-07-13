Росія хоче утилізувати армію Білорусі в Україні, щоб прибрати Лукашенка, — Подоляк

На думку радника глави ОП, після того, як Білорусь позбудеться збройних сил, РФ зможе легко її окупувати.

Радник глави Офісу Президента України Михайло Подоляк упевнений, що Росія втягує Білорусь у війну проти України не лише задля посилення боєздатності своєї пошарпаної армії.

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"Росії потрібна утилізація білоруської армії та втрата опори влади режимом Лукашенка, — наголосив Подоляк. — Далі — поглинання Республіки Білорусь та окупація російськими z-zомбі".

Як Лукашенко реагує на російську загрозу?

Примітно, що білоруський диктатор хоч і прагне всіма силами зберегти суверенітет своєї країни, все частіше заявляє про те, що Білорусь не допустить удару в спину росіянам і говорить про всіляку підтримку Кремля. 3 липня, проголошуючи промову з нагоди річниці незалежності республіки, Лукашенко оголосив, що Росія та Білорусь фактично створили єдину армію.

12 липня Олександр Лукашенко виступив перед випускниками військових вишів та вищого офіцерського складу збройних сил. Під час зустрічі він розповів, що країни НАТО формують броньований кулак, щоб ударити по Росії. Головний напрямок удару, за його словами, пройде через Україну та Білорусь.

Наприкінці червня під час зустрічі з міністром закордонних справ РФ Сергієм Лавровим Лукашенко порівняв ситуацію, що склалася на світовій арені, з 1941 роком і попередив, що Росія має бути готова застосувати ядерну зброю.

Раніше президент України Володимир Зеленський звернувся до громадян Білорусі із попередженням про те, що їх втягують у війну набагато активніше, ніж це було у лютому цього року. На думку президента, у Кремлі вже все вирішили за білоруських громадян.