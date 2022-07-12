Формується броньований кулак: Лукашенко знову розповів, звідки готується напад (відео)

За словами білоруського диктатора, НАТО має намір ударити по Росії з боку України та Білорусі.

Під час церемонії вшанування випускників військових вишів та вищого офіцерського складу самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив про те, що Захід виношує плани напасти на Росію, повідомляє "БЕЛТА".

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"Під виглядом посилення захисту Європи та різного роду оборонних навчань країнами НАТО формується броньований кулак, який явно створюється не для захисту, — сказав Лукашенко. — До того ж, останнім часом, і ми це детально обговорювали вчора з президентом Російської Федерації, розробляються стратегічні плани нападу на Росію. І головний напрямок удару — ну, історія повторюється — через Україну і через Білорусь".

Останнім часом білоруські пропагандисти і сам Лукашенко постійно говорять про загрозу з боку України та її західних союзників. У травні на державному телеканалі "Білорусь 1" вийшов сюжет, присвячений планам нападу України на цю країну. У сюжеті стверджувалося, що "бандерівці" дуже хочуть розширити територію країни за рахунок частини Гомельської та Брестської областей, а в Росії відібрати землі, які відійшли до неї ще у XVIII столітті.

Нагадаємо, 3 липня, під час святкування Дня незалежності Білорусі, Олександр Лукашенко заявив, що не допустить "удару в спину росіянам" і що білоруси — єдині у світі підтримують російську "боротьбу проти нацизму". За його словами, обидві країни вже давно створили єдине угруповання збройних сил, фактично єдину армію, і участь білорусів у так званій "спецоперації" визначена ним у перший же день її початку.

Як повідомлялося, білоруські експерти попередили українців про те, що найближчими днями Білорусь може випустити по Україні ракети, які на білоруські аеродроми вже підвозить Росія. У перехоплених радіопереговорах активно обговорювалися цілі на території України.