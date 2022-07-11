Лукашенко готується атакувати Україну російськими ракетами, — ЗМІ

У повітряному просторі РБ спочатку помітили літак-розвідник, а потім на аеродроми активно почали прибувати російські літаки, що перевозять ракети.

Найближчими днями Білорусь може випустити по Україні ракети, які на білоруські аеродроми вже підвозить Росія. Таку думку висловив засновник телеграм-каналу "Белорусский Гаюн" Антон Мотолько в коментарі "24 каналу".

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"Коли в Білорусь повернувся командний центр А-50, стало зрозуміло, що як тільки цей літак піднімається, по Україні з території Білорусі можуть бути удари", — сказав Мотолько.

За його словами, в Білорусь активно прилітають російські вантажні літаки. Протягом усіх місяців війни Росії з Україною вони доставляли в РБ лише один вантаж: ракети для атаки мирних українців.

"За вчора і сьогодні ми спостерігаємо прильоти російської вантажної авіації. Також прилітає літак Ан-124, який дозволяє перевозити ракети типу "Точка-У", а потім переміщувати їх на тимчасово окуповані території", — уточнив засновник "Белорусского Гаюна".

Про те, що найближчими днями з території РБ можуть бути нові запуски ракет по Україні, свідчить і той факт, що закритою для польотів стала та ділянка повітряного простору, в якій було помічено А-50.

Крім того, у перехоплених радіопереговорах активно обговорювалися цілі на території України.

[ + – ] Останніми днями на аеродромах РБ активізувалися російські літаки, які доставляють військовий вантаж Фото: Беларускі Гаюн

Раніше Фокус уже писав про те, що в Білорусі знову почав літати літак далекого радіовиявлення А-50 та винищувачі. Льотчики літаків обговорювали між собою видимість цілі для ударів по українській території.

Вказується, що протягом усієї ночі російський літак далекого радіолокаційного виявлення А-50 піднявся в небо о 22:50 10 липня і перебував у повітрі до 05:10 11 липня. Завдання літака — надання координат льотчикам винищувачів для ударів по цілях.

Раніше в Білорусі пригрозили ракетними ударами по Польщі в разі загострення з боку країн НАТО.