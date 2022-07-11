У Білорусі знову почав літати літак далекого радіовиявлення А-50 та винищувачі (фото)

Як повідомляють у "Беларускі Гаюн", льотчики літаків обговорювали між собою видимість цілі для ударів по українській території.

Російська бойова та розвідувальна авіація вперше з квітня 2022 року знову піднялася у небо над Білоруссю. Про це повідомляється у моніторинговій групі "Беларускі Гаюн".

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Вказується, що протягом усієї ночі російський літак далекого радіолокаційного виявлення А-50 піднявся в небо о 22:50 10 липня і перебував у повітрі до 5:10 ранку 11 липня. Завдання літака — надання координат льотчикам винищувачів для ударів по цілях.

А-50 літав над Барановичами та Слуцьком на висоті 9100-9700 метрів. У парі з ним у повітрі працювало 4 винищувачі ВКС Росії на висотах 7-8 тисяч метрів.

При цьому автори зазначають, що один винищувач працював близько 1-2 години, після чого його замінювали наступним. Також під час роботи А-50 льотчики обговорювали між собою видимість цілей для ударів по українській території.

У проєкті припускають, що робота А-50 із винищувачами може стати щоденною практикою.

Нагадаємо, за даними агентства Fitch, Білорусь очікує на технічний дефолт слідом за Росією. Їхній кредитний рейтинг знижений з "ССС" до "С", що означає неминучість дефолту.

Раніше у Білорусі пригрозили ракетними ударами по Польщі у разі загострення з боку країн НАТО.