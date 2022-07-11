В Беларуси вновь начал летать самолет дальнего радиообнаружения А-50 и истребители (фото)

Как сообщают в "Беларуском Гаюне", летчики самолетов обсуждали между собой видимость цель для ударов по украинской территории.

Российская боевая и разведывательная авиация впервые с апреля 2022 года вновь поднялась в небо над Беларусью. Об этом сообщается в мониторинговой группе "Беларускі Гаюн".

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Указывается, что на протяжении всей ночи российский самолет дальнего радиолокационного обнаружения А-50 поднялся в небо в 22:50 10 июля и находился в воздухе до 5:10 утра 11 июля. Задача самолета — предоставление координат летчикам истребителей для ударов по целям.

А-50 летал над Барановичами и Слуцком на высоте 9100-9700 метров. В паре с ним в воздухе работало 4 истребителя ВКС России на высотах 7-8 тысяч метров.

При этом авторы отмечают, что один истребитель работал около 1-2 часов, после чего его заменяли следующим. Также во время работы А-50 летчики обсуждали между собой видимость целей для ударов по украинской территории.

В проекте предполагают, что работа А-50 с истребителями может стать ежедневной практикой.

Напомним, по данным агентства Fitch, Беларусь ожидает технический дефолт вслед за Россией. Их кредитный рейтинг понижен с "ССС" до "С", означающий практически неизбежность дефолта.

Ранее в Беларуси пригрозили ракетными ударами по Польше в случае обострения со стороны стран НАТО.