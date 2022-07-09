Санкції Заходу впливають: Білорусь чекає на дефолт слідом за Росією

Мінфін країни вирішив платити за єврооблігаціями не в доларах, а в білоруських рублях. Міжнародне рейтингове агентство Fitch після цього почало стрімко знижувати дефолтний рейтинг Білорусі.

Білорусь слідом за Росією чекає оголошення дефолту, який стався через рішення платити за єврооблігаціями не в доларах, а в білоруських рублях на рахунки в "Беларусбанке". Про це повідомило міжнародне рейтингове агентство Fitch.

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Повний діапазон кредитних рейтингів Fitch варіюється від ААА до D. Наразі короткостроковий дефолтний рейтинг Білорусі знижений із "ССС" до "С".

Довгостроковий рейтинг Білорусі в іноземній валюті експерти знизили з рівня ССС до переддефолтного С після того, як Мінфін країни 29 червня вирішив змінити валюту платежу за єврооблігаціями. Цього дня був перший платіж у місцевій валюті.

"Це суперечить документації щодо облігацій, яка не допускає розрахунків в альтернативних валютах", — поінформували фахівці.

Дефолт Білорусі — західні санкції допомогли

За даними Fitch, пільговий період платежу закінчиться 13 липня і якщо борг не погасять, агентство визнає це дефолтом і знизить рейтинг Білорусі до найменшого рівня "D".

"До рангу "обмежений дефолт" буде можливим підвищення, після того, як Білорусь нормалізує відносини з міжнародними кредиторами", — повідомило агентство.

Міністерство фінансів Білорусі 8 липня заявило, що Citigroup Global Markets Europe AG та Citibank, NA, London Branch припинили діяльність реєстратора, фінансового, платіжного та трансферного агента з білоруських єврооблігацій. Рішення діятиме 60 днів.

Глава Мінфіну Юрій Селіверстов говорив, що така ситуація виникла через західні санкції.

Рейтингове агентство Moody's наприкінці червня підтвердило дефолт РФ після закінчення 30-денного пільгового періоду та несплати інвесторам виплат за єврооблігаціями на $100 млн.

Через це в 105 банках РФ призначили кураторів.

Нагадаємо, що білоруське військове командування напередодні погрожувало вдарити по інфраструктурі Польщі, якщо розпочнеться збройний конфлікт із НАТО.

Президент Олександр Лукашенко 3 липня, у день незалежності Білорусі, розповів про створення єдиного угруповання збройних сил із Росією.