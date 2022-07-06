Криза на порозі: як західні санкції добивають банківський сектор Росії

У російські банки введено кураторів, і це може говорити про великі проблеми банківського сектору країни, який уже до кінця 2022 року зіткнеться з дефолтами установ.

Центробанк Росії в червні опублікував список зі 105 банків, у які він призначає уповноваженого представника (куратора). Серед них — Почта Банк, ВТБ Банк, Альфа-Банк, Сбербанк, Росбанк, Тинькофф Банк. Санкційний тиск виконав свою справу, і тому вже наприкінці 2022 року будуть перші банкрутства російських банків. Про це у своїй авторській колонці для Фокусу пише фінансовий аналітик, член УОФА Віталій Шапран.

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"Фундаментальною причиною банківської кризи в РФ є санкції, але на різних етапах війни вони по-різному вплинули на її банківську систему", — зазначає Віталій Шапран.

За його словами, лише сьогодні можна назвати п'ять причин банківської кризи в Росії. Зокрема, йдеться про збитки від операцій з неурядовими цінними паперами, трансформацію відсоткового шоку в кредитний ризик, тотальне руйнування галузевих ринків в РФ, непотрібну банкам іноземну валюту, яка стала для багатьох банків справжньою проблемою. Крім того, на банки вплинуло відключення системи SWIFT.

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"Відключення російських банків від SWIFT та інших платіжних систем призвело до зменшення зацікавленості клієнтів у продуктах цих банків і збільшення комісій за іноземні перекази. Клієнти того ж Сбера з подивом дізналися, що можливість міжнародних переказів через інтернет забезпечувалась однією з іноземних платіжних систем. В один день функція міжнародних переказів стала недоступною. Саме собою відключення від SWIFT не може бути окремою причиною майбутніх дефолтів російських банків, але воно значно збільшує витрати банків на забезпечення обіцяних клієнтам сервісів", — зазначив Віталій Шапран.

Він пояснив: зазвичай, коли банк починає тонути, але має доступ до ринку, він намагається збільшити комісійні доходи. Тому потенційних банкрутів одразу видно за неадекватними розмірами комісій. Поки що суперкомісіями прославилися банки Тинькофф та Росбанк.

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Нагадаємо, як зазначили експерти, введення кураторів у 105 банків РФ, незалежно від основного мотиву такого рішення, говорить про значний обсяг кризових явищ у Росії.

Як раніше писав Фокус, у червні 2022 року Росія зазнала дефолту за зовнішнім боргом.