Дефолт Росії. Що це означає і чим допоможе Україні

Понеділок 27 червня 2022 року увійде в історію як день дефолту Росії. Чи підірве ця подія міць агресора?

Те, на що фінансовий світ очікував починаючи з 24 лютого 2022 року, сталося — Росія зазнала дефолту за зовнішнім боргом. Агентство Bloomberg повідомило про настання дефолту Росії за суверенними борговими зобов'язаннями після несплати $100 млн відсотків по євробондах протягом відведеного пільгового періоду, що спливає в ніч проти 27 червня.

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"Росія була вже давно, як тяжкохворий пацієнт, у комі на штучному диханні, й це було лише питання часу, коли його відключать, — коментує на сторінці у Facebook народний депутат Ярослав Железняк. — І 25 травня, коли американська OFAC не продовжила спеціальний дозвіл для проведення платежів за боргом від РФ, це живлення вимкнули".

Нагадаємо, Мінфін США не продовжив генеральну ліцензію, що дозволяє власникам російських євробондів отримувати за ними виплати, і її термін закінчився 25 травня. Цим рішенням США фактично підштовхнули РФ до дефолту. Тобто, як уточнює Железняк, дефолт РФ пояснюється не відсутністю у держави-агресора грошей, а втратою технічної можливості здійснити виплати.

У коментарі експерти Українського інституту майбутнього уточнюють, що до початку 2022 року зовнішній борг Росії досяг $478 млрд, і через блокування міжнародних золотовалютних резервів РФ ЄС, Канадою, США та Японією технічні можливості його обслуговування суттєво звузилися. Путін дозволив виплачувати валютні борги рублями, але іноземні кредитори не визнають такі операції погашенням валютного боргу.

"Їх [російський] мінфін скаржиться, що все це інспірації заходу, і що вони хочуть заплатити, але не можуть. Вони намагалися платити в рублях, змушуючи кредиторів відкривати рахунки в російських банках. Говорили, що це "фарс" чи "форс мажор", але все це не спрацювало", — коментує Владислав Рашкован, заступник виконавчого директора МВФ.

На думку Рашкована, цей факт підтверджує, що міжнародні санкції працюють, і завдяки їм Росія виявилася відключеною від зовнішніх ринків капіталу, банківських систем і рейтингових агентств, що унеможливило платежі за зовнішніми боргами.

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Те, що сталося, може запустити ланцюгову реакцію. Владислав Рашкован не заперечує, що західні кредитори, у яких залишаються російські євробонди на суму майже $20 млрд, через юристів добиватимуться використання для оплати боргів активів російського центробанку, заморожених унаслідок санкцій. На думку Рашкована, у такій ситуації Україна лише виграє, оскільки ще одним ворогом Росії стане впливовий міжнародний фінансовий бізнес.

У публікації Bloomberg сказано, що дефолт РФ має символічний характер і мало що означає для росіян. Однак, на думку багатьох експертів, відлуння цієї події Росія та її громадяни відчуватимуть навіть у віддаленій перспективі.

За оцінками аналітиків Українського інституту майбутнього, росіянам варто очікувати таких наслідків дефолту:

знецінення рубля;

підвищення цін на товари та послуги;

суттєве підвищення ставок за кредитами;

затримка пенсій і соцвиплат;

заморожування соцстандартів;

дефіцит товарів.

"Дефолт — це сильний удар по іміджу Росії на фінансових ринках, який зазвичай закриває для країни вихід на зовнішні ринки на багато років", — коментує Владислав Рашкован. — Дефолт веде до того, що повернутися на цивілізований фінансовий ринок навіть після війни РФ буде дуже важко, особливо зважаючи на те, що світові інвестиційні банки, рейтингові агенції та аудиторські компанії великої четвірки пішли з їхнього ринку і не скоро повернуться”.

Рашкован уточнює, що навіть після зміни путінського режиму в Росії та виплат повоєнних репарацій Україні відновлення інфраструктури фондового ринку триватиме роками, і Росії доведеться розпочинати шлях на світових ринках капіталу зі сміттєвого статусу свого держборгу.

Раніше Фокус писав, що дефолт обернеться для Росії зростанням безробіття, розкручуванням інфляції та колапсом економіки.