Агонія по-російськи. До чого призведе дефолт Росії за зовнішнім боргом

Росії дали рівно 30 днів до оголошення офіційного дефолту. Далі — інфляція, розвал галузевих ринків, девальвація рубля та інші неприємності. Нездатність РФ розплатитися за зовнішнім боргом обернеться для неї сотнями економічних проблем.

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Росія не змогла виконати зобов'язання щодо зовнішнього боргу, про що повідомив комітет із кредитних дефолтних свопів 1 червня.

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Виплати за російськими державними облігаціями не прийшли на рахунки іноземних інвесторів 27 травня. Після чого власники цінних паперів подали до Euroclear повідомлення про оголошення дефолту Росії щодо євробондів, погашення яких мало відбутися ще 4 квітня ("Росія-2022").

Йдеться про виплату $1,9 млн, і тепер РФ дали рівно 30 днів до оголошення офіційного дефолту.

Фокус дізнався в експертів, що відбувається і як дефолт РФ, що фактично стався, вплине на економіку агресора, а отже, на фінансування військової машини Путіна.

Не змогли заплатити, або Дефолт РФ як результат санкцій Заходу

Дефолт РФ — результат дії санкцій, зазначають опитані Фокусом експерти.

"25 травня у Російської Федерації закінчився термін так званої OFAC license — ліцензії, що дозволяла здійснювати платежі, незважаючи на санкції. Основна ідея в тому, що санкції були накладені на валютні резерви, але уряд мав нові валютні доходи, і ці кошти могли бути в непідсанкціонованих банках, а за наявності цієї ліцензії вони могли здійснювати валютні платежі для погашення боргів. З 25-го числа у них такої можливості вже немає", — зазначає Дмитро Боярчук, виконавчий директор CASE Україна. За його словами, тому платіж, який здійснила РФ, і не прийшов на рахунки отримувачів.

І якщо у квітні та травні РФ вдалося уникнути офіційного дефолту, то тепер, після рішення кредитного комітету, вже йдеться про те, що власники отримають виплату, вартість якої визначатиметься на аукціоні з продажу російських облігацій. У закордонних ЗМІ зазначають, що, по суті, скоро доведеться врегулювати CDS на суму приблизно $2,5 млрд, що враховує угоди, які безпосередньо пов'язані з Росією, та інші, засновані на кошику емітентів.

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"Фактично дефолт за фінансовими інструментами, зобов'язаннями — це юридичне поняття, юридичний факт, тому дефолт за різними інструментами може одночасно бути за одним, і не бути за іншим — залежить від умов, ухвалюваних рішень. Дуже часто так буває, що за CDS (credit default swap) визнається дефолт, а за облігаціями ні, наприклад, оскільки за облігаціями йде ще певна процедура. Якщо говорити про CDS, якраз за ними вже ухвалено рішення — далі відбудеться аукціон для визначення цін розрахунку залежно від термінів погашення, закінчення CDS", — розповів Фокусу аналітик фінансових ринків Іван Угляниця.

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За його словами, дефолт РФ — це лише питання часу, що було зрозуміло ще з початку весни 2022 року.

"Ті санкції, які були введені вже тоді, враховуючи заморожування частини золотовалютних резервів РФ, блокування банків, вони були значно суттєвішими, ніж можливі наслідки дефолту, оскільки практично РФ і так у дефолті відтоді. Зараз уже питання щодо дефолту фактичного, формального, який, швидше за все, він відбудеться вже відносно у недалекій перспективі", — наголошує Угляниця.

Формально Росія має ще час до 26 червня, щоб розплатитися за протермінованими зобов'язаннями

І хоча Росії дали ще 30 днів на здійснення протермінованих виплат, швидше за все, вже йдеться про те, що дефолт РФ стався.

"Ризик дефолту близький, як ніколи. Технічний дефолт — це пропуск платежу за встановленою датою виплат. Далі в РФ є ще 30 днів для погашення. Але оскільки санкції не будуть зняті на горизонті виплат, фактично світ готується до дефолту "з примусу" РФ", — зазначає Андрій Шевчишин, керівник відділу аналітики у Forex club і Libertex.

Дзеркальні платежі. Чи зможе РФ погасити зовнішні борги у валюті

Тепер, коли Росії вже не відвернутися від визнання дефолту, чиновники країни-агресора продовжують шукати нові способи "вирішення проблеми", щоб не озвучувати саме слово "дефолт" у публічній площині. Адже дефолт може бути підтверджений 26 червня, коли закінчиться пільговий період для двох платежів.

"Мінфін РФ пообіцяв "знайти спосіб" розрахуватися з усіма власниками бондів, але чим, і як це виглядатиме, поки невідомо, це буде валюта або знову рублі, які вони всім активно пропонують, тому ринку варто готуватися до масштабного дефолту", — впевнений економіст, член Українського товариства фінансових аналітиків (УТФА) Віталій Шапран.

Одним із варіантів, який озвучують у Росії, є оплата інвесторам валютою, яка йде в країну у вигляді платежів за постачання енергоносіїв.

"РФ шукає шляхи, як погасити свої борги, і дуже ймовірно, що вони таку можливість знайдуть. Зокрема, Bloomberg писав про дзеркальні платежі за російський газ", — каже Дмитро Боярчук. За його словами, орієнтовно озвучена в Росії схема може полягати в такому: РФ вимагає від контрагентів оплати газу в рублях, ці рублі їм продають тільки там, де вкаже РФ, а валюта від конвертації може за певним механізмом використовуватися для конвертації рублів, що йдуть на оплату боргів РФ

"Звичайно, це призведе до певних дій, щоб прикрити і цю схему, але це займе час і дасть ще певний період для РФ, щоб уникнути оголошення дефолту", — зазначив Боярчук.

Інфляція і розвал економіки. Якими будуть наслідки дефолту РФ

Неминучість дефолту Росії за зовнішніми зобов'язаннями — це серйозні наслідки для всієї економіки агресора, кажуть експерти.

"Для РФ це будуть, швидше, психологічні наслідки, оскільки це буде перший дефолт за іноземними зобов'язаннями з 1917 року. Населення побоюється самого слова, пам'ятаючи, зокрема, 1998 рік, коли було оголошено дефолт за локальними зобов'язаннями", — пояснює Іван Угляниця.

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Утім, говорять і про те, що дефолт за одними цінними паперами може потягнути за собою ланцюжок дефолтів для інших, що негативно позначиться в принципі на борговому ринку Росії.

"Борговий ринок РФ впаде, а бізнес на довгий час буде обмежений до доступу до зовнішніх інвестицій, а потім платитиме високі відсотки. Зараз РФ стала закритою економікою, введені санкції повісили залізну завісу, істотно обмеживши будь-яку кооперацію із Заходом. Унаслідок вплив дефолту матиме обмежений вплив на початковій стадії, але закладе великі труднощі для країни в середньостроковому та довгостроковому горизонті, зробивши будь-яке залучення коштів дуже дорогим і єдиним джерелом фінансування буде власне РФ", — наголошує Андрій Шевчишин. За його словами, санкції вже суттєво вплинули на економіку агресора: на 2022 рік очікується падіння економіки на 8% та більше, і падіння на 2,5% у 2023 році.

На практиці для росіян усе може бути набагато серйознішим, ніж озвучені цифри, — йдеться про падіння внутрішнього виробництва, шалені зростання цін на імпорт, а також зростання безробіття в РФ.

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"Головна проблема економіки РФ зараз — це розвал структури галузевих ринків. Якщо розділити економіку на енергетику та неенергетику, то все, що не потрапило в енергетику, знаходиться в коматозному стані. Зниження попиту в усіх секторах супроводжується інфляцією пропозиції, що має природу дефіциту". Повністю паралізоване машинобудування та інші високотехнологічні сектори. Якщо брати в середньому, то ВВП РФ у 2022 році впаде лише на 10%, інфляція становитиме 20-25%, але це за умови, що гроші переводять з нафтогазового сектору на підтримку інших галузей", — каже Віталій Шапран.

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На його думку, поки що на порядку денному залишається головним питання — чи вдасться до кінця року скинути нафтогазове "ельдорадо" в РФ за допомогою санкцій?

"Якщо виручка агресора буде скорочена хоча б на 30-35%, Росія втратить здатність фінансувати війну в минулих масштабах, а їхня економіка захлинеться в безробітті", — резюмує Віталій Шапран.

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