Все ближче до дефолту: Росія не виплатила відсотки по кредитним облігаціям

Інвестори вимагають від РФ виплатити відсотки за прострочені платежі по євробондах на $1,9 млн. Фінансові експерти прогнозують неминучий дефолт країни через борги, що накопичилися.

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Росія не виплатила інвесторам відсотки за прострочені платежі по євробондах на 1,9 млн доларів і спричинила страхову виплату на мільярди. Про це повідомило агентство Bloomberg з посиланням на дані Комітету з визначення кредитних деривативів.

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"По кредитним дефолтним свопам відбулася "невиплата", оскільки Росія не включила додатковий відсоток у прострочену виплату облігацій, зроблену в середині травня", — зазначили фінансові аналітики.

Bloomberg додало, що після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну інвестори почали купувати облігації на російський борг. Заборгованість, яку Комітет визнав непогашеною, вже настала, тому інвестори претендуватимуть на виплати за боргом та його страхуванням.

"Незважаючи на порівняно невелику суму, упущені відсотки призведуть до спрацьовування всіх непогашених кредитних дефолтних свопів РФ, а остаточну суму встановлять на аукціоні", — йдеться у повідомленні.

[ + – ] Росія має близько 40 млрд доларів у міжнародних облігаціях

Американська пост-трейдова та розрахункова компанія Depository Trust & Clearing Corp заявила, що до кінця травня кредитно-дефолтні свопи покривали чистий російський борг у розмірі 1,5 млрд. доларів. Наприкінці квітня цей показник був у розмірі 3,2 млрд. доларів.

Борги Росії виставлять на аукціон

Несплати 1,9 млн. доларів недостатньо, щоб викликати перехресний дефолт за іншими інструментами. Мінімальний поріг становить не менше 75 млн. доларів, випливає з документів на інші російські єврооблігації, які перевірили журналісти.

Reuters повідомило, що 6 червня Комітет з визначення кредитних деривативів збереться, щоб продовжити процес оцінки, який може перейти до організації аукціону для визначення виплат.

Деякі інвестори вважають, що дефолт РФ за іншими боргами виглядає неминучим після продовження наприкінці травня міністерством фінансів США ліцензії, що дозволяє кредиторам отримувати платежі з Росії.

Росія має близько 40 мільярдів доларів у обігу з міжнародних облігацій.

Нагадаємо, що вкладники коштів у російські облігації вимагають визнати дефолт країни за бондами в квітні. Це сталося через те, що у Мінфіну РФ виникли труднощі з розрахунками щодо випусків євробондів "Росія-2022" та "Росія-2042".

Bloomberg раніше оцінило ймовірність дефолту РФ на рівні 90%. Російський міністр фінансів Антон Силуанов заявляв, що РФ не оголошуватиме дефолт за суверенним боргом у розмірі 20 млрд доларів.