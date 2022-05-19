Розплатилися залишками: експерти пояснили, як Росії вдалося відстрочити дефолт

Інвестори все ще побоюються, що РФ не розплатиться за своїми борговими зобов'язаннями 27 травня, і дефолт таки настане. Про це свідчать котирування євробондів.

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Після вторгнення Росії в Україну над країною-агресором нависла загроза дефолту. Експерти прогнозували його наступ із середини квітня 2022 року. Проте РФ поки що вдавалося знаходити вихід із ситуації.

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"Незважаючи на жорсткі санкції, країна-агресор досі має певні валютні надходження та залишки на валютних рахунках, які РФ використовує для платежів за зовнішнім боргом", — розповів Фокусу Дмитро Чурін, директор аналітичного департаменту інвесткомпанії Eavex Capital.

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Востаннє, незважаючи на очікування дефолту, Росії вдалося виплатити купонні й основні платежі за єврооблігацями на початку травня. Тоді, за словами Ігоря Ясько, керуючого партнера ЮК Winner, щоб уникнути дефолту, уряд РФ використав для погашення бондів залишки внутрішніх доларових резервів і непідсанкційний банк "Дом.рф".

За словами Ігоря Чудовського, керуючого партнера АТ "Чудовський і партнери", незважаючи на масштабну ізоляцію та санкції, в Росії залишаються банки, які не відключені від системи SWIFT, завдяки яким РФ має вікно можливостей для сплати зовнішніх фінансових зобов'язань, і досі є не заморожені валютні резерви.

Нагадаємо, внаслідок санкцій у березні 2022 року країни, які підтримують Україну, заблокували понад $300 млрд резервів російського Центробанку і тепер розглядають можливість передати ці активи Україні як компенсацію за російську агресію.

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Нова виплата за облігаціями РФ очікується наприкінці травня.

"Зараз буде цікаво спостерігати, чи зробить Росія виплату купону 27 травня за своїми єврооблігаціями, номінованими в доларах США, — продовжує Чурін. — Ринкові котирування з цього випуску єврооблігацій становлять 26,3 центів за 1 долар номіналу, що дає прибутковість до погашення 53%. Судячи з котирувань, інвестори дійсно сильно побоюються дефолту Росії за цими борговими цінними паперами".

Як раніше писало видання Bloomberg, Міністерство фінансів США збирається більше не продовжувати генеральну ліцензію, що дозволяє власникам російських держоблігацій отримувати за ними виплати, незважаючи на санкції. Термін цієї ліцензії спливає 25 травня, тоді як чергова виплата має пройти на два дні пізніше.

За даними журналістів, через наміри американської влади ризик дефолту в Росії зріс до 90%.