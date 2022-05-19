США підштовхує Росію до суверенного дефолту, — експерти

Дефолт Росії може відбутися вже наприкінці травня, що призведе до ще більшої ізоляції агресора та вплине як на звичайних росіян, так і на військову сферу.

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Нещодавно авторитетне видання Bloomberg повідомило, що Мінфін США збирається не продовжувати генеральну ліцензію, яка дозволяла власникам російських державних цінних паперів отримувати за ними виплати. Термін ліцензії спливає 25 травня, тоді як чергова виплата за євробондами Росії намічена на 27 травня.

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Як пояснює Ігор Чудовський, США мають намір заборонити робити платежі на користь американських кредиторів із боку Росії своїм внутрішнім рішенням, таким чином підштовхуючи Росію до суверенного дефолту.

"Якщо дійсно РФ не продовжать генеральну ліцензію на обслуговування доларових боргів, Росія не зможе заплатити своїм кредиторам, — продовжує Ігор Ясько, керуючий партнер ЮК Winner. — Якщо Росія не здійснить своєчасну виплату свого боргу, це означатиме технічний дефолт (коли позичальник порушив договір, не здійснивши платіж власнику боргу, але нібито боржник цей договір виконувати може і в нього є кошти). Цілком очікувано, що уряд РФ почне спекулювати на тому, що вони можуть виконати свій борг, але їм не дають це зробити через санкції".

Із початку вторгнення в Україну Росія вже стала рекордсменом серед усіх країн за кількістю санкцій, що надають суттєвий уплив на економіку. Дефолт РФ, який може наступити наприкінці травня, має стати черговим ударом і репутаційною втратою, упевнені експерти.

Ігор Чудовський, керуючий партнер АТ "Чудовський і партнери", зазначає: якщо США не продовжать вищезгадану ліцензію, Росія виплачуватиме свій борг рублями, про що вже заявив міністр фінансів РФ. Це стане порушення умов контрактів. Тобто повноцінним дефолтом.

За словами співрозмовника Фокусу, дефолт призведе до ще більшої ізоляції економіки Росії.

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"Дефолт залишить Росію осторонь від сформованих ланцюгів постачань і призведе до рецесії, — прогнозує Ігор Ясько. — Через неможливість інвестицій Росія стане ненадійним партнером для світової спільноти. Точка тенденції виходу з РФ, що спостерігалася навесні, найбільших світових компаній тільки посилиться".

Раніше Фокус писав, що США поставили Росію на межу дефолту. Також у своїй колонці фінансовий експерт Євген Дубогриз зазначив, що найнебезпечнішим фактором для Центробанку РФ є паніка від самого слова "дефолт".