Рано радіти. Чому і як Центробанк РФ уникнув дефолту

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На цьому етапі паніка — головний наслідок початку цієї фази війни та впровадження санкцій проти РФ — паніка на фінансових ринках Росії подолана. Центробанк РФ зробив свою роботу, й дуже професійно.

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Проблем із ліквідністю вже немає, навпаки, банки повернули взяте рефінансування (особливо якщо подивитися на рефінансування за фіксованою ставкою, певний аналог наших кредитів підтримки ліквідності — воно з пікових 5 трлн рублів на початку березня повернулося до мізерних 90 млрд), те, яке брали з розрахунку на масові відпливи депозитів і коштів бізнесу.

У банківській системі знову структурний профіцит ліквідності (іншими словами, це коли в банків більше коштів, ніж їм потрібно зараз). Депозити населення після відтоків у лютому-березні більш-менш стабілізувалися (цього немає на графіку, потрібно дивитися статистику ЦБ та їхній звіт про розвиток банківської системи та звіт-огляд кредитних організацій). Хоча відтік був солідний.

Курс рубля до долара, про який ми так любимо говорити, що він летить за російським кораблем... якщо брати офіційний, він уже нижче, ніж 22 лютого. Тоді було 75,8, зараз — 72,3.

Тут можна дискутувати, наскільки він реальний і ринковий (і дійти висновку, що, швидше, ні, аніж так), але населення бачить офіціоз, який заспокоює.

Фундаментально російській економіці погано, а буде ще гірше. В РФ це називають евфемізмом "структурні зміни в економіці". Це падіння максимально розтягнуте, його наслідки проявляються дуже повільно, тому населення звикає. Паніки, яку ми хотіли б бачити — тому що за панікою йде невдоволення, йдуть різкі рухи, черги біля банків та інші негаразди — немає.

Це робота їхнього ЦБ — розтягнути негативний ефект у часі. Наївно сподіватися, що вони робитимуть фігню і стрілятимуть собі в ноги. З Центробанком Росії пощастило, а нам з їхнім ЦБ — ні.

Дефолт Росії — до чого він тут? А при тому, що фінансове керівництво ворога, здається, переконало політичне керівництво, що найнебезпечніша для них річ — це паніка від власне слова "дефолт". Втрати від неї можуть бути більшими, ніж ті пару мільярдів, які Росія "нашкребла по сусєкам", заплатила власникам облігацій і, відтак, уникла дефолту.

Не варто недооцінювати ворога. Він уміє у фінанси і центробанкінг.

Джерело.

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