Рано радоваться. Почему и как Центробанк РФ не допустил дефолта

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На этом этапе паника – главное следствие начала этой фазы войны и внедрение санкций в отношении РФ – паника на финансовых рынках России преодолена. Центробанк РФ сделал свою работу, и очень профессионально.

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Проблем с ликвидностью уже нет, наоборот, банки вернули взятое рефинансирование (особенно если посмотреть на рефинансирование по фиксированной ставке, определенный аналог наших кредитов поддержки ликвидности – оно с пиковых 5 трлн рублей в начале марта вернулось к скудным 90 млрд), то, которое брали из расчета на массовые оттоки депозитов и средств бизнеса.

В банковской системе снова структурный профицит ликвидности (иными словами, это когда у банков больше средств, чем им нужно на данный момент). Депозиты населения после оттоков в феврале-марте более или менее стабилизировались (этого нет на графике, нужно смотреть статистику ЦБ и их отчет о развитии банковской системы и отчет-обзор кредитных организаций). Хотя отток был солидный.

Курс рубля к доллару, о котором мы так любим говорить, что он летит за русским кораблем… если брать официальный, он уже ниже того 22 февраля. Тогда было 75,8, сейчас – 72,3.

Здесь можно дискутировать, насколько он реален и рыночный (и прийти к выводу, что, скорее, нет, чем да), но население видит успокаивающий официоз.

Фундаментально российской экономике плохо, а будет еще хуже. В РФ это называют эвфемизмом "структурные изменения в экономике". Это падение очень растянуто, его последствия проявляются очень медлительно, потому общество привыкает. Паники, которую мы хотели бы видеть – потому что за паникой следует недовольство, идут резкие движения, очереди у банков и другие проблемы – нет.

Это работа их ЦБ – растянуть негативный эффект во времени. Наивно надеяться, что они будут делать фигню и стрелять себе в ноги. С Центробанком России повезло, а нам с их ЦБ – нет.

Дефолт России – при чем он здесь? А при том, что финансовое руководство врага, кажется, убедило политическое руководство, что наиболее опасная для них штука – это паника от самого слова "дефолт". Потери от нее могут быть больше, чем те пара миллиардов, которые Россия наскребла по сусекам, заплатила держателям облигаций и, следовательно, избежала дефолта.

Не стоит недооценивать врага. Он умел в финансах и центробанкинге.

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