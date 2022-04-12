Блицкриг не состоялся, финансовая система РФ прочно стоит на ногах, — Путин о санкциях

Президент страны-агрессора также пригрозил странам Европы голодом и потоками мигрантов в случае, если "партнеры будут усугублять ситуацию".

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Санкционный "блицкриг", который был осуществлен в отношении России из-за вторжения в Украину, не удался, а финансовая система и промышленность РФ продолжают функционировать. Такое заявление в ходе пресс-конференции, которая проходила 12 апреля в Амурской области, сделал российский президент Владимир Путин.

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По его словам, "недоброжелателям" в лице США и Евросоюза не удалось провести санкционный "блицкриг" в отношении РФ.

В ходе пресс-конференциии Путин заверил, что финансовая система и промышленность, несмотря на ряд ограничений, "прочно стоят на ногах".

"Думаю, что этот тренд на сохранение макроэкономических показателей, спокойная, ритмичная, профессиональная работа экономического блока, даст о себе знать в ближайшее время. Конечно, есть проблемы, иначе ставка Центрального банка не выросла бы до 20%, но, как вы знаете, ЦБ принял решение о снижении ключевой ставки, и, в общем, это соответствует тем макроэкономическим параметрам, которые сложились", — продолжил Путин и добавил, что российские власти осознают все экономические риски.

Помимо этого, президент РФ выразил надежду, что у стран Запада "возобладает здравый смысл" в вопросе антироссийских санкций, поскольку убытки несет не только Москва, но и государства, которые вводят ограничения.

Во время пресс-конференции Владимир Путин также пригрозил Европе новыми волнами миграций и голодом.

"Если еще наши партнеры будут усугублять ситуацию в финансовой сфере, в страховой, в сфере перевозок, в том числе морским транспортом, ситуация будет усугубляться в том числе для них. Ведь недостаточный объем продовольствия, либо запредельно высокие цены на мировых рынках приведут к голоду в целых регионах мира. А это неизбежно, следующий шаг — это новые волны эмиграции, в том числе в европейские страны", — резюмировал российский президент, комментируя санкции в отношении РФ.

[ + – ] Путин пригрозил Европе голодом и мигрантами из-за санкций против РФ

Стоит отметить, что во время визита в Амурскую область Владимир Путин оправдал вторжение ВС РФ в Украину и заявил, что Украина якобы устроила "геноцид" мирного населения на Донбассе. Также российский президент засомневался, что международные санкции приведут к полной изоляции России.

Во время пресс-конференции в Амурской области Владимир Путин обвинил Украину в затягивании переговорного процесса и пригрозил, что боевые действия будут продолжаться до тех пор, пока Киев и Москва не подпишут итоговый договор.