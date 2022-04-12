Киев отошел от стамбульских договоренностей, — Путин о переговорах с Украиной (видео)

По словам президента страны-агрессора, ВС РФ будут вести широкомасштабные боевые действия в Украине до тех пор, пока не будет подписано итоговое соглашение.

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Украина завела переговорный процесс по урегулированию полномасштабной войны в тупик, отойдя от "стамбульских договоренностей". Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции, которая проходила 12 апреля в Амурской области.

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По его словам, предварительные договоренности относительно статусов оккупированного Крыма и Донбасса выносятся за рамки итогов переговоров, которые проходили в Стамбуле между Украиной и Россией.

В ходе пресс-конференции Путин также обвинил Киев в том, что процесс по урегулированию полномасштабной войны зашел в тупик.

"Украинская сторона отошла от своих договоренностей в Стамбуле. Теперь уже требование безопасности — это одно. А вопросы регулирования отношений по поводу Крыма, Севастополя и Донбасса выносятся за рамки этих договоренностей. То есть, опять вернулись в тупиковую для себя и всех нас ситуацию", — подчеркнул президент страны-агрессора, выступая на космодроме "Восточный".

По словам Путина, украинская сторона вечером 11 апреля внесла изменения в договоренности с Россией, которые были достигнуты в ходе переговоров в Стамбуле. Такая позиция Киева, как считает президент РФ, создает трудности для урегулирования полномасштабной войны.

"Пока этого не будет (достижения окончательных договоренностей между Украиной и РФ — ред.), военная операция будет продолжаться до ее полного завершения и решения тех задач, которые были поставлены в начале этой операции", — подытожил Путин.

[ + – ] Украина завела переговорный процесс с РФ в тупик, - Путин

Стоит отметить, что в ходе пресс-конференции Владимир Путин также оправдал вторжение армии РФ в Украину и заявил, что у России не было другого выбора.

Помимо этого, президент России повторил пропагандистский тезис о том, что РФ якобы ведет полномасштабную войну на территории Украины против США.