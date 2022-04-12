Президент страны-агрессора, пытаясь оправдать вторжение ВС РФ в Украину, также пожаловался, что на Донбассе в боях участвовали военнослужащие с шевронами дивизии СС.

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США участвуют в полномасштабном вооруженном конфликте с Россией и готовы "воевать до последнего украинца". Такое заявление сделал президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции с белорусским лидером Александром Лукашенко, которая проходила 12 апреля на космодроме "Восточный".

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По его словам, на сегодняшний день происходит "слом системы однополярного мира", который сложился после распада Советского Союза.

Более того, Владимир Путин не считает главными событиями полномасштабную войну в Украине и массовые убийства мирных жителей и уверен, что "США готовы воевать с Россией до последнего украинца".

[ + – ] США готовы воевать с Россией до последнего украинца, - Путин

Комментируя возможные сроки прекращения полномасштабной войны в Украине, президент России заявил, что все зависит от интенсивности боевых действий. По словам Путина, РФ "будет действовать по плану".

[ + – ] Владимир Путин не знает, когда завершится полномасштабная война в Украине

В ходе пресс-конференции Владимир Путин в очередной раз оправдал полномасштабное вторжение ВС РФ в Украину и заявил, что в боях на Донбассе участвуют военнослужащие с шевронами пехотной дивизии СС "Галичина".

"Это говорит о том, что вовремя и правильно сделали, начав эту операцию. Иначе их там было бы еще больше", — продолжил президент России и обвинил бандеровцев в уничтожении мирного населения в ходе Второй мировой войны.

[ + – ] Владимир Путин оправдал вторжение ВС РФ в Украину

Отметим, что в ходе визита на космодром "Восточный" Владимир Путин оправдал вторжение ВС РФ в Украину и обвинил украинские власти в осуществлении "геноцида народа Донбасса".

Также президент РФ Владимир Путин назвал полномасштабную войну в Украине трагедией и заявил, что "у России не было выбора", кроме вторжения регулярных войск.