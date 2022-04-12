США готовы воевать с Россией до последнего украинца, — Путин
Президент страны-агрессора, пытаясь оправдать вторжение ВС РФ в Украину, также пожаловался, что на Донбассе в боях участвовали военнослужащие с шевронами дивизии СС.
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США участвуют в полномасштабном вооруженном конфликте с Россией и готовы "воевать до последнего украинца". Такое заявление сделал президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции с белорусским лидером Александром Лукашенко, которая проходила 12 апреля на космодроме "Восточный".
По его словам, на сегодняшний день происходит "слом системы однополярного мира", который сложился после распада Советского Союза.
Более того, Владимир Путин не считает главными событиями полномасштабную войну в Украине и массовые убийства мирных жителей и уверен, что "США готовы воевать с Россией до последнего украинца".
Комментируя возможные сроки прекращения полномасштабной войны в Украине, президент России заявил, что все зависит от интенсивности боевых действий. По словам Путина, РФ "будет действовать по плану".
В ходе пресс-конференции Владимир Путин в очередной раз оправдал полномасштабное вторжение ВС РФ в Украину и заявил, что в боях на Донбассе участвуют военнослужащие с шевронами пехотной дивизии СС "Галичина".
"Это говорит о том, что вовремя и правильно сделали, начав эту операцию. Иначе их там было бы еще больше", — продолжил президент России и обвинил бандеровцев в уничтожении мирного населения в ходе Второй мировой войны.
Отметим, что в ходе визита на космодром "Восточный" Владимир Путин оправдал вторжение ВС РФ в Украину и обвинил украинские власти в осуществлении "геноцида народа Донбасса".
Также президент РФ Владимир Путин назвал полномасштабную войну в Украине трагедией и заявил, что "у России не было выбора", кроме вторжения регулярных войск.