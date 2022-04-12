"Терпеть геноцид Донбасса было невозможно", — Путин о вторжении ВС РФ в Украину

Президент страны-агрессора также обвинил Украину в нежелании выполнять Минские соглашения, которые были нацелены на мирное урегулирование конфликта.

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Россия развязала полномасштабную войну с Украиной для прекращения "геноцида" жителей Донбасса, который был устроен якобы украинскими властями. Об этом на встрече с белорусским лидером Александром Лукашенко, которая проходила 12 апреля на космодроме "Восточный", заявил президент РФ Владимир Путин.

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По его словам, ВС РФ вторглись на территорию Украины, чтобы "помочь народу Донбасса".

"Мы вынуждены были это сделать, потому что киевские власти, подталкиваемые Западом, отказались выполнять Минские соглашения, нацеленные на мирное решение проблем Донбасса", — подчеркнул Путин в ходе визита на "Восточный".

Президент страны-агрессора также заявил, что после отказа Киева выполнять Минские соглашения Россия решила остановить "геноцид жителей Донбасса", который якобы продолжался в течение последних восьми лет.

[ + – ] Путин рассказал, почему ВС РФ вторглись на территорию Украины

Напомним, 11 апреля канцлер Австрии Карл Нехаммер провел переговоры с Владимиром Путиным в подмосковной президентской резиденции. По словам австрийского политика, визит в РФ не был дружественным, поскольку он лично видел ужасы полномасштабной войны, которую в Украине развязала Россия.

Также 11 апреля глава МИД РФ Сергей Лавров назвал главную причину, почему ВС РФ вторглись на территорию Украины.