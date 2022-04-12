"Терпіти геноцид Донбасу було неможливо", — Путін про вторгнення ЗС РФ в Україну

Президент країни-агресора також звинуватив Україну в небажанні виконувати Мінські угоди, націлені на мирне врегулювання конфлікту.

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Росія розв'язала повномасштабну війну з Україною для припинення "геноциду" жителів Донбасу, влаштованого нібито українською владою. Про це на зустрічі з білоруським лідером Олександром Лукашенком, яка проходила 12 квітня на космодромі "Східний", заявив президент РФ Володимир Путін.

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За його словами, ЗС РФ вторглися на територію України, щоб "допомогти народу Донбасу".

"Ми змушені були це зробити, тому що київська влада, яка підштовхується Заходом, відмовилася виконувати Мінські угоди, націлені на мирне вирішення проблем Донбасу", — підкреслив Путін у ході візиту на "Східний".

Президент країни-агресора також заявив, що після відмови Києва виконувати Мінські угоди Росія вирішила зупинити "геноцид жителів Донбасу", який нібито тривав протягом останніх восьми років.

[ + – ] Путін розповів, чому ЗС РФ вторглися на територію України

Нагадаємо, 11 квітня канцлер Австрії Карл Негаммер провів переговори з Володимиром Путіним у підмосковній президентській резиденції. За словами австрійського політика, візит до РФ не був дружнім, оскільки він особисто бачив страх повномасштабної війни, яку в Україні розв'язала Росія.

Також 11 квітня глава МЗС РФ Сергій Лавров назвав головну причину, чому ЗС РФ вторглися на територію України.