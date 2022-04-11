Лавров назвав "головну" причину повномасштабного вторгнення ЗС РФ в Україну

За словами глави МЗС РФ, Захід перетворив Україну на "плацдарм для придушення та підпорядкування Росії".

Ми . Ми з України З першого дня війни Фокус ні на хвилину не припиняв роботу. Наша команда вважає своїм обов'язком інформувати читача про те, що відбувається, збирати й аналізувати факти, протистояти ворожій пропаганді. Сьогодні Фокус потребує вашої підтримки, щоб продовжувати свою місію. Дякуємо за те, що ви з нами. Підтримати

Росія розв'язала повномасштабну війну з Україною, щоб "покінчити з курсом США на домінування у світі". Про це заявив глава Міністерства закордонних справ РФ Сергій Лавров в інтерв'ю федеральному телеканалу "Росія 24".

Читайте кращі матеріали розділу на сторінці "Фокус. Політика" в Facebook Підписатись

За його словами, Кремль не згоден із політикою щодо "розширення та домінування США", під упливом яких опинилися західні країни.

Лавров стверджує, що подібна позиція Вашингтона призвела до зміни ставлення низки держав до Росії, через що Москва розпочала повномасштабну війну. Глава російського МЗС також назвав Україну "плацдармом для остаточного придушення Росії та підпорядкування її глобальній системі, яку побудував Захід".

"Росія, звичайно ж, зі своєю історією, зі своїми традиціями — це одна з тих країн, яка ніколи не займатиме підлегле становище. Ми можемо бути тільки членами міжнародної спільноти на рівних умовах неподільної безпеки", — продовжив Лавров у спілкуванні з журналістами.

Лавров також виступив за продовження мирних переговорів із Україною для врегулювання повномасштабної війни та звинуватив українських переговорників у "вивертанні" та відхиленні ініціатив, які були висунуті самим Києвом. Крім того, глава МЗС РФ пригрозив нашій країні, якщо щодо Росії продовжаться "провокації".

"Будуть провокації ще (проти Росії — ред.). Найголовніший наш аргумент — те, що відбувається на землі", — продовжив Лавров і переклав відповідальність за воєнні злочини в Бучі та Краматорську на українську армію.

Нагадаємо, раніше телеканал CNN попереджав про нову спробу захоплення Києва. За даними журналістів, російський президент Володимир Путін може задіяти ЗС РФ для штурму української столиці, якщо окупантам вдасться виконати бойові завдання на Донбасі.

Також Фокус у своєму матеріалі докладно пояснював, чому Володимир Путін ховається в бункері та до яких наслідків може призвести параноя президента РФ.