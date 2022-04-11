Лавров назвал "главную" причину полномасштабного вторжения ВС РФ в Украину

По словам главы МИД РФ, Запад превратил Украину в "плацдарм для подавления и подчинения России".

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Россия развязала полномасштабную войну с Украиной, чтобы "покoнчить с курсом США на доминирование в мире". Об этом заявил глава Министерства иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью федеральному телеканалу "Россия 24".

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По его словам, Кремль не согласен с политикой относительно "расширения и доминирования США", под влиянием которых оказались западные страны.

Лавров утверждает, что подобная позиция Вашингтона привела к изменению отношения ряда государств к России, из-за чего Москва начала полномасштабную войну. Глава российского МИД также назвал Украину "плацдармом для окончательного подавления России и подчинения ее глобальной системе, которую выстроил Запад".

"Россия, конечно же, со своей историей, со своими традициями — это одна из тех стран, которая никогда не будет занимать подчиненное положение. Мы можем быть только быть членами международного сообщества на равных условиях неделимой безопасности", — продолжил Лавров в общении с журналистами.

Лавров также выступил за продолжение мирных переговоров с Украиной для урегулирования полномасштабной войны и обвинил украинских переговорщиков в "изворачивании" и отклонении инициатив, которые были выдвинуты самим Киевом. Более того, глава МИД РФ пригрозил нашей стране, если в отношении России продолжатся "провокации".

"Будут провокации еще (против России — ред.). Самый главный наш аргумент — то, что происходит на земле", — продолжил Лавров и переложил ответственность за военные преступления в Буче и Краматорске на украинскую армию.

Напомним, ранее телеканал CNN предупреждал о новой попытке захвата Киева. По данным журналистов, российский президент Владимир Путин может задействовать ВС РФ для штурма украинской столицы, если оккупантам удастся выполнить боевые задачи на Донбассе.

Также Фокус в своем материале подробно объяснял, почему Владимир Путин прячется в бункере и к каким последствиям может привести паранойя президента РФ.