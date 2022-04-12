"Это был не дружеский визит" - канцлер Австрии о переговорах с Путиным

Канцлер Австрии Карл Нехаммер провел переговоры с Владимиром Путиным. Политик стал первым главой правительства страны ЕС, кто лично встретился с президентом РФ после начала полномасшабной войны в Украине.

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11 апреля канцлер Австрии Карл Нехаммер встретился с Владимиром Путиным в его подмосковной резиденции в Ново-Огарева. Как сообщает Голос Америки со ссылкой на австрийские СМИ, Нехаммер назвал встречу "очень жесткой", "очень прямой" и "очень открытой".

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"Это был не дружеский визит", – подчеркнул австрийский премьер, добавив, что у президента РФ совершенно другая оценка событий, чем у глав правительства ЕС.

"Для меня было важно, глядя ему в глаза, указать на ужасы войны, страдания, которые я видел сам, военные преступления в Буче и других деревнях в Украине", — сказал Нехаммер.

По словам австрийского премьер-министра, он дал понять Путину, что войну в Украине необходимо остановить как можно скорее. Однако Путин намерен "решить" вопрос Донбасса, несмотря на жесткие, ощутимые для России санкции. Потому у Нехаммера нет оптимизма относительно возможности скорого прекращения боевых действий в Украине.

По информации австрийского издания Kronen Zeitung, во время встречи по просьбе Нехаммера не было ни рукопожатий, ни совместных фотографий, чтобы у России не было шанса использовать это в своих пропагандистских целях. Тем не менее, канцлер Австрии подчеркнул, что личный контант с Путиным был очень важным, чтобы донести позицию Евросоюза.

"Надо дальше идти по этому пути", — добавил Нехаммер.

Незадолго до поездки в Москву Нехаммер провел переговоры с Владимиром Зеленским в Киеве. Во время встречи с Путиным премьер Австрии передал ему желание президента Украины встретиться лично с российским гарантом, однако не получил "значительной реакции". Тем не менее канцлер подчеркнул важность переговорного процесса между российско-украинской деллигациями в Стамбуле и сказал, что Путин "обладает доверием" к этим переговорам.

В ведомстве канцлера отметили, что Нехаммер отправился в Москву с тремя важными гуманитарными целями — немедленное прекращение боевых действий, создание гуманитарных коридоров для эвакуации раненых и уязвимых групп населения и гуманитарного доступа Международного комитета Красного Креста. Карл Нехаммер никак не прокомментировал, удалось ли достичь каких-либо договоренностей по этим направлениям.

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что Россия не будет делать заявлений по итогам визита Карла Нехаммера.

Как писал ранее Фокус, канцлер Австрии стал первым главой правительства страны — члена Евросоюза, кто лично встретился с Владимиром Путиным после начала полномасшабной войны в Украине.