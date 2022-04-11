Сказал правду в лицо Путину: канцлер Австрии встретился с президентом РФ

По словам главы МИД Австрии, на данный момент очень важно сказать правду Путину о том, что он уже морально проиграл войну.

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Сегодня, 11 апреля, закончилась полуторачасовая встреча в формате тет-а-тет канцлера Австрии Карла Нехаммера с президентом России Владимиром Путиным. Перед поездкой в Москву австрийский лидер заявил, что во время встречи намерен рассказать российскому президенту всю правду о войне в Украине, сообщает телеканал CNN.

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Нехаммер стал первым лидером ЕС, который встретился с Путиным с момента начала вторжения России в Украину 24 февраля на фоне предупреждений о новом наступлении на востоке страны. Поездка в Москву австрийского канцлера состоялась после его визита в Киев 9 апреля. Накануне поездки Нехаммер сказал, что Австрия, как внеблоковая страна, занимает четкую позицию в отношении российской агрессии и будет добиваться прекращения огня, в также способствовать созданию гуманитарных коридоров и детальному расследованию военных преступлений.

"Мы понимаем, что должны помочь там, где имеют место несправедливость и военные преступления", — отметил канцлер.

Выступая на совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве, Нехаммер сказал, что с его стороны будут предприняты попытки занять посредническую позицию межде Москвой и Киевом. В этом смысле канцлер будет действовать как "строитель мостов" для диалога, который обеспечит мир между двумя странами.

О намерениях Нехаммер лично встретиться с Путиным заявил и министр иностранных дел Австрии Александр Шалленберг. Выступая в Люксембурге он отметил, что на данный момент предельно важно сказать в лицо президенту Путину правду о том, что он морально уже проиграл войну.

"В его же интересах, чтобы кто-то сказал ему правду. Я думаю, это важно, и мы обязаны это сделать, если хотим спасти человеческие жизни. Мы не хотим упустить ни одной возможности и должны использовать каждый шанс, чтобы положить конец адской гуманитарной ситуации в Украине", — сказал Шалленберг.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Владимир Путин ответственен за военные преступления в Украине, поскольку вертикаль кремлевской власти выстроена таким образом, что он мог бы остановить смерти украинцев.

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель призвал страны ЕС срочно предоставить Украине все необходимое вооружение пока есть небольшая пауза на востоке. При этом Боррель подчеркнул, что решение необходимо принять в ближайшие дни, а не недели.