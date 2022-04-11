Путин виновен в массовых убийствах украинцев и должен ответить, – Зеленский (видео)

Российский президент стал во всем мире нерукопожатным после военных преступлений армии РФ в Украине, заявил Зеленский.

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Президент России Владимир Путин ответственен за военные преступления в Украине. Об этом сказал президент Украины Владимир Зеленский в интервью общественно-политического телешоу 60 minutes на канале CBS.

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"Считаю. Я считаю, что он (Путин) – один из них. Он мог бы остановить смерти (украинцев), у них жесткая вертикаль исполнения приказов. Поэтому мы могли хотя бы говорить. Он хотел этого или нет, я ему нравлюсь или нет, но это не о личностях. Это о войне между двумя государствами", – сказал он.

Из-за военных преступлений армии РФ в Украине российский президент стал во всем мире нерукопожатным, заявил Зеленский.

"Все, кто принимал решения, отдавали приказы, выполняли их — все должны понести ответственность. У них есть люди в политике, которые голосовали за аннексию той или иной нашей территории, за оккупацию. Нельзя сказать: "Я отдал приказ оккупировать Мариуполь", а потом: "Я не виноват, что кого-то во время блокады города пытали и отрезали конечности". Ты отправил туда людей, которые были не в себе".

После того как приказ отдан, формируется цепочка связанных людей, добавил он.

"От твоего приказа до исполнения есть расстояния из трупов. Вы должны все ответить", – резюмировал глава государства.

Напомним, что парламент Великобритании считает необходимым выдать ордер на арест Путина и признать российскую армию террористической организацией.

Советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович ранее заявил, что верхушка Кремля хочет закончить войну в Украине, потому что она разрушает экономику РФ.

В Пентагоне говорили, что Путин мог отказаться от захвата Киева из-за неудачных попыток и переключиться на восток и юг Украины.