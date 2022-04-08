Путин мог отказаться от захвата Киева и сосредоточиться на юго-востоке Украины, – Пентагон

Минобороны США обещает помочь Украине с бронетехникой и артиллерией для боев на юго-востоке. В Пентагоне уверены, что на восточном фронте будут открытые танковые бои и наступательные действия всех сторон.

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Президент России Владимир Путин мог отказаться от попыток захвата Киев и переключить внимание на восток и юг Украины. Об этом пишет американское издание Defence News со ссылкой на выступление министра обороны США Ллойда Остина на слушаниях в комитете Сената по вооруженным силам.

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"Путин думал, что сможет очень быстро захватить Украину, но он ошибался", — отметил глава Пентагона.

Остин подчеркнул готовность Соединенных Штатов продолжать поставлять оружие Вооруженным силам Украины (ВСУ) по мере того, как война вступает в следующую фазу.

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Глава Объединенного комитета начальников штабов генерал Марк Милли на слушаниях в Сенате сказал, что США и их союзники предоставили ВСУ 60 тыс. противотанковых и 25 тыс. зенитных орудий.

По словам Милли, Украине нужна бронетехника и артиллерия для следующего этапа боевых действий, но чтобы освоить американские системы, потребуются месяцы обучения. Милли отметил, что для этого надо сосредоточить усилия на поиске систем у союзников, чтобы ВСУ могли бы использовать с минимальной подготовкой.

"Мы участвуем в поиске с другими странами НАТО, чтобы у ВСУ было больше бронетехники и артиллерии. Бои на юго-востоке отличаются от севера Украины. Там возможны более открытые танковые бои и наступательные действия обеих сторон", — сказал Милли.

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Законодатели спрашивали чиновников Пентагона, почему администрация президента США Джо Байдена не помогает Украине быстрее и не предоставит больше оружия, разведданных и гуманитарной помощи. Остин заявил, что Украина получает помощь, которую она, по мнению администрации, может эффективно использовать.

Сколько Пентагон потратил на военную помощь Украине

Сенатор Роджер Уикер от штата Миссисипи настаивал, чтобы Остин объяснил, почему Пентагон потратил 900 млн из 3 млрд долларов, выделенных Конгрессом на военную помощь Украине и союзникам по НАТО.

"Мы обеспечиваем Украину помощью быстрее, чем большинство людей может себе представить. В некоторых случаях после получения разрешения через четыре или пять дней мы видим, что начинают проявляться реальные возможности", — сказал Остин.

Напомним, что глава Офиса президента Украины Андрей Ермак говорил о решающей битве за Донбасс, которая будет определяющей в войне Украины против РФ. Он подчеркнул, что ВСУ показали успехи в сражениях за Киев, Харьков, Чернигов, Сумы, Николаев и другие города.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 7 апреля признал, что российские оккупанты понесли "значительные потери" во время боевых действий в Украине.

Фокус уже писал, что из-за военных преступлений российской армии в Украине Россию 7 апреля исключили из Совета ООН по правам человека. Против этого решения выступили Беларусь и Китай.