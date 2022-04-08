Путін міг відмовитися від захоплення Києва та зосередитись на південному сході України, – Пентагон

Міноборони США обіцяє допомогти Україні з бронетехнікою та артилерією для боїв на південному сході. У Пентагоні впевнені, що на східному фронті будуть відкриті танкові бої та наступальні дії всіх сторін.

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Президент Росії Володимир Путін міг відмовитися від спроб захопити Київ і перемкнути увагу на схід і південь України. Про це пише американське видання Defence News із посиланням на виступ міністра оборони США Ллойда Остіна на слуханнях у комітеті Сенату збройних сил.

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"Путін думав, що зможе дуже швидко захопити Україну, але він помилявся", — зазначив глава Пентагону.

Остін наголосив на готовності Сполучених Штатів продовжувати постачати зброю Збройним силам України (ЗСУ) у міру того, як війна вступає в наступну фазу.

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Голова Об'єднаного комітету начальників штабів генерал Марк Міллі на слуханнях у Сенаті сказав, що США та їхні союзники надали ЗСУ 60 тис. протитанкових і 25 тис. зенітних знарядь.

За словами Міллі, Україні потрібна бронетехніка й артилерія для наступного етапу бойових дій, але щоб освоїти американські системи, знадобляться місяці навчання. Міллі зазначив, що для цього треба зосередити зусилля на пошуку систем у союзників, щоб ЗСУ могли б використати з мінімальною підготовкою.

"Ми беремо участь у пошуку з іншими країнами НАТО, щоб у ЗСУ було більше бронетехніки й артилерії. Бої на південному сході відрізняються від півночі України. Там можливі більш відкриті танкові бої та наступальні дії обох сторін", — сказав Міллі.

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Законодавці запитували чиновників Пентагону, чому адміністрація президента США Джо Байдена не допомагає Україні швидше та не надасть більше зброї, розвідданих і гуманітарної допомоги. Остін заявив, що Україна отримує допомогу, яку вона, на думку адміністрації, може ефективно використати.

Скільки Пентагон витратив на військову допомогу Україні

Сенатор Роджер Вікер від штату Міссісіпі наполягав, щоб Остін пояснив, чому Пентагон витратив 900 млн з 3 млрд доларів, виділених Конгресом на військову допомогу Україні та союзникам по НАТО.

"Ми забезпечуємо Україну допомогою швидше, ніж більшість людей може собі уявити. У деяких випадках після отримання дозволу через чотири або п'ять днів ми бачимо, що починають проявлятися реальні можливості", — сказав Остін.

Нагадаємо, що глава Офісу президента України Андрій Єрмак говорив про вирішальну битву за Донбас, яка буде визначальною у війні України проти РФ. Він наголосив, що ЗСУ показали успіхи в битвах за Київ, Харків, Чернігів, Суми, Миколаїв та інші міста.

Прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков 7 квітня визнав, що російські окупанти зазнали "значних втрат" під час бойових дій в Україні.

Фокус уже писав, що через воєнні злочини російської армії в Україні Росію 7 квітня виключили з Ради ООН із прав людини. Проти цього рішення виступили Білорусь і Китай.