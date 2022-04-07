Членство РФ у Раді ООН з прав людини призупинили: хто підтримав Москву і що це за організація

За таке рішення проголосували 93 країни. Проти виступили 24 держави, зокрема Білорусь, Китай, Іран, Казахстан та Куба.

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Генасамблея ООН 7 квітня проголосувала за призупинення членства Росії в Раді з прав людини (РПЛ ООН).

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За це проголосували 93 країни. Утрималися 58 держав, а проти проголосували 24 держави, зокрема Білорусь, Китай, Іран, Казахстан та Куба.

[ + – ] Китай проголосував проти

Верховний комісар ООН з прав людини Мішель Бачелет говорила, що виключення РФ буде покаранням за її воєнні злочини в Бучі Київської області та інших українських містах.

[ + – ] Генасамблея ООН складається зі 193 країн

Виключення Росії з Ради ООН з прав людини — передісторія

Ініціатива проведення голосування в Генасамблеї належить постпреду США при ООН Лінді Томас-Грінфілд. В інтерв'ю NPR вона сказала, що виключення Росії із РПЛ стане символічним.

"Вони проштовхують наратив і кажуть, що агресія (проти України) — це нормально. Але це ненормально та неприйнятно. Ми не дозволимо використати ООН як майданчик для донесення світу їхньої дезінформації та пропаганди", — заявила вона.

[ + – ] Лінда Томас-Грінфілд заявила про неприпустимість використання ООН як майданчика для донесення світу дезінформації та пропаганди РФ

Ще до голосування близько 40 правозахисних організацій з України, Вірменії, Азербайджану, Білорусі, Хорватії, Грузії, Норвегії, Польщі та Сербії закликали Генасамблею ООН виключити Росію із РПЛ.

"Після вторгнення РФ в Україну ми побачили правдиві повідомлення про скоєння російськими військами воєнних злочинів проти мирного населення України в окупованих районах Чернігівської, Харківської та Київської областей. Останні звіти Human Rights Watch фіксують випадки порушення законів ведення війни, включаючи повторювані зґвалтування, публічні страти без суду та слідства, а також інші випадки незаконного насильства та погроз дітям", — йдеться в заяві.

Представниця МЗС Росії Марія Захарова говорила, що виключення Росії із РПЛ ООН підірве універсальність цієї структури. Виключення РФ із РПЛ може зруйнувати фундамент поточної багатосторонньої системи, яка склалася після Другої світової війни та "оберігає світ від третьої", — коментував ініціативу перший заступник постійного представника РФ при організації Дмитро Полянський.

Рада ООН з прав людини — що це за структура

Рада ООН з прав людини відповідає за повагу та захист прав людини у світі. Засідання РПЛ відбуваються в офісі ООН у Женеві.

До ради входять 47 держав-членів ООН, орган створили на підставі резолюції 60/251 Генасамблеї ООН 15 березня 2006 року.

На засіданнях РПЛ розглядають усілякі порушення прав людини та виробляють відповідні рекомендації. Основний напрямок роботи організації — це допомога державам щодо виконання зобов'язань у сфері прав людини на основі діалогу, створення потенціалу та надання технічної допомоги.

Рада виносить рекомендації Генеральній Асамблеї для подальшого розвитку міжнародного права у галузі прав людини.

Рада ООН з прав людини 4 березня проголосувала за створення незалежної комісії з розслідування злочинів, скоєних після вторгнення Росії в Україну, та притягнення до відповідальності винних у порушенні прав людини.

У ході роботи РПЛ ООН створила механізми збору доказів геноциду, воєнних злочинів та злочинів проти людяності в Сирії, М'янмі та Шрі-Ланці для майбутнього використання їх у судах.

Членство яких країн призупиняли у РПЛ?

Ще однією країною, окрім Росії, членство якої призупиняли в РПЛ ООН, була Лівія. 1 березня 2011 року це рішення ухвалили через насильницькі дії військ диктатора Муаммара Каддафі проти учасників антиурядових виступів.

[ + – ] Режим Каддафі підтримував воєнні злочини в Лівії Фото: Al Arabiya

Тоді рішення про усунення Лівії підтримав чинний генсек ООН Пан Ґі Мун. Членство в Лівії у РПЛ ООН відновили через вісім місяців — у листопаді 2011 року.

Росія підтримала резолюцію про усунення Лівії, але попередила решту учасників ООН, що це не повинно бути прецедентом для виключення інших країн у майбутньому.

Фокус раніше писав, що ще на початку березня Держсекретар США Ентоні Блінкен підтримав виключення РФ зі складу Ради ООН з прав людини. Він говорив, що після 24 лютого стало очевидним, що "одна держава-член ООН намагається захопити владу над іншою державою-членом ООН", тому членство РФ у РПЛ треба зупинити.

Президент України Володимир Зеленський, виступаючи 5 квітня перед Радбезом ООН, заявив, що організація не може ефективно реагувати на напад Росії. За словами глави держави, є два варіанти дій — виключити Росію з Ради безпеки або розпустити організацію.

Постпред України при ООН Сергій Кислиця дорікав Росії за ті самі злочини, які чинили нацисти під час Другої світової війни. "Так само Гітлер намагався розв'язати "єврейське питання". Як ви пропустили момент, коли Росія перетворилася на концтабір, подібний до нацистського?" — питав він.