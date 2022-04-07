Членство РФ в Совете по правам человека ООН приостановили: кто поддержал Москву и что это за организация

За такое решение проголосовали 93 страны. Против выступили 24 государства, в том числе Беларусь, Китай, Иран, Казахстан и Куба.

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Генассамблея ООН 7 апреля проголосовала за приостановление членства России в Совете по правам человека (СПЧ ООН).

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"За" это проголосовали 93 страны. "Воздержались" 58 государств, а "против" проголосовали 24 страны, в том числе Беларусь, Китай, Иран, Казахстан и Куба.

[ + – ] "Против" исключения РФ из СПЧ ООН проголосовали 24 страны, в том числе Беларусь, Китай, Иран, Казахстан и Куба

[ + – ] Голосование за приостановку членства РФ в Совете по правам человека ООН

Верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет говорила, что исключение РФ из Совета будет наказанием за ее военные преступления в Буче Киевской области и других украинских городах.

[ + – ] В Генассамблее ООН состоят 193 страны

Исключение России из Совета по правам человека ООН – предыстория

Инициатива проведения голосования в Генассамблее принадлежит постпреду США при ООН Линде Томас-Гринфилд. В интервью NPR она сказала, что исключение России из СПЧ станет символичным.

"Они проталкивают нарратив и говорят, что агрессия (против Украины) – это нормально. Но это ненормально и неприемлемо. Мы не позволим использовать ООН как площадку для донесения миру их дезинформации и пропаганды", – заявила она.

[ + – ] Линда Томас-Гринфилд завяила о недопустимости использования ООН как площадки для донесения миру дезинформации и пропаганды РФ

Еще до голосования около 40 правозащитных организаций из Украины, Армении, Азербайджана, Беларуси, Хорватии, Грузии, Норвегии, Польши и Сербии призвали Генассамблею ООН исключить Россию из СПЧ.

"После вторжения РФ в Украину мы увидели достоверные сообщения о совершении российскими войсками военных преступлений против мирного населения Украины в оккупированных районах Черниговской, Харьковской и Киевской областей. Последние отчеты Human Rights Watch фиксируют случаи нарушения законов ведения войны, включая повторяющиеся изнасилования, публичные казни, проведенные без суда и следствия, а также другие случаи незаконного насилия и угроз детям", – говорится в заявлении.

Представитель МИД России Мария Захарова говорила, что исключение России из СПЧ ООН подорвет универсальность этой структуры. Исключение РФ из СПЧ может разрушить фундамент текущей многосторонней системы, которая сложилась после Второй мировой войны и "уберегает мир от третьей", – комментировал инициативу первый заместитель постоянного представителя РФ при организации Дмитрий Полянский.

Совет по правам человека ООН – что это за структура

​Совет по правам человека ООН отвечает за уважение и защиту прав человека в мире. Заседания СПЧ проходят в офисе ООН в Женеве.

В совет входят 47 государств-членов ООН, орган создали на основании резолюции 60/251 Генассамблеи ООН 15 марта 2006 года.

На заседаниях СПЧ рассматривают всевозможные нарушения прав человека и вырабатывают соответствующие рекомендации. Основное направление работы организации – это помощь государствам по выполнению обязательств в области прав человека на основе диалога, создания потенциала и предоставления технической помощи.

Совет выносит рекомендации Генеральной Ассамблее в отношении дальнейшего развития международного права в области прав человека.

Совет ООН по правам человека 4 марта проголосовал за создание независимой комиссии по расследованию преступлений, совершенных после вторжения России в Украину и привлечение к ответственности виновных в нарушении прав человека.

В ходе работы СПЧ ООН создала механизмы сбора доказательств геноцида, военных преступлений и преступлений против человечности в Сирии, Мьянме и в Шри-Ланке для будущего использования их в судах.

Членство каких стран приостанавливали в СПЧ?

Еще одной страной кроме России, членство которой приостанавливали в СПЧ ООН, была Ливия. 1 марта 2011 года это решение приняли в связи с насильственными действиями войск диктатора Муамара Каддафи против участников антиправительственных выступлений.

[ + – ] Режим Каддафи поддерживал военные преступления в Ливии Фото: Al Arabiya

Тогда решение об отстранении Ливии поддержал действующий генсек ООН Пан Ги Мун. Членство в Ливии в СПЧ ООН восстановили спустя восемь месяцев — в ноябре 2011 года.

Россия поддержала резолюцию об отстранении Ливии, но предупредила остальных участников ООН, что это не должно служить прецедентом для исключения других стран в будущем.

Фокус ранее писал, что еще в начале марта Госсекретарь США Энтони Блинкен поддержал исключение РФ из состава Совета ООН по правам человека. Он говорил, что после 24 февраля стало очевидно что "одно государство-член ООН пытается захватить власть над другим государством-членом ООН", поэтому членство РФ в СПЧ надо остановить.

Президент Украины Владимир Зеленский, выступая 5 апреля перед Совбезом ООН, заявил, что организация не в состоянии эффективно реагировать на нападение России. По словам главы государства, есть два варианта действий — исключить Россию из Совбеза или распустить организацию.

Постпред Украины при ООН Сергей Кислица упрекал Россию в тех же преступлениях, которые совершали нацисты во время Второй мировой войны. "Так же Гитлер пытался решить "еврейский вопрос". Как вы пропустили момент, когда Россия превратилась в концлагерь, подобный нацистскому?" – спрашивал он.