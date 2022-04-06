"Укажут на двери": Генассамблея ООН завтра проголосует за отстранение России от участия в СПЧ

Постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд считает, что членство России в Совете по правам человека является фарсом, поскольку Москва использует организацию как платформу для распространения дезинформации.

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Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций в четверг, 7 апреля, проведет голосование по вопросу временного отстранения России от участия в Совете по правам человека (СПЧ), сообщает в Twitter французское информационное агентство AFP.

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"Генеральная Ассамблея ООН проголосует в четверг за отстранение России от членства в Совете ООН по правам человека в качестве наказания за вторжение в Украину", — заявила Верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет, выступая перед Советом в Женеве.

Такое решение было принято по инициативе представителей США и Великобритании. Как сообщает Reuters, постпред США при всемирной организации Линда Томас-Гринфилд заявила, что членство Российской Федерации в СПЧ является фарсом, поскольку Москва сделала все возможное для нанесения ущерба международному сообществу, используя ООН как платформу для распространения дезинформации.

"И это неправильно, поэтому мы считаем, что пришло время Генеральной Ассамблее ООН проголосовать за их удаление", — сказала Томас-Гринфилд.

Отметим, что еще в начале марта Госсекретарь США Энтони Блинкен высказал мнение по поводу исключения РФ из состава Совета ООН по правам человека. По его словам, после 24 февраля стало очевидно что "одно государство-член ООН пытается захватить власть над другим государством-членом ООНʼ. Следовательно членство России в СПЧ необходимо приостановить.

В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский 5 апреля перед Совбезом ООН выступил с более категоричным предложением. По его словам, международная организация на сегодня не в состоянии эффективно реагировать на военную агрессию России. Поэтому существует два варианта, считает Зеленский — или Россию исключают из Совета безопасности ООН, или в противном случае, он должен самораспуститься.

Напомним, что постпред Украины при ООН Сергей Кислица упрекнул РФ в повторении тех же преступлений, которые совершали нацисты во время Второй мировой войны. По его словам, россияне должны задать себе вопрос, как они "пришли к жестокости нацистов".

5 апреля, в ходе выступления на заседании Совета безопасности ООН президент Украины Владимир Зеленский упрекнул ООН в неэффективности и пообещал, что виновных в военных преступлениях ждет трибунал.