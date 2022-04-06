"Вкажуть на двері": Генасамблея ООН завтра проголосує за відсторонення Росії від участі в РПЛ

Постпред США при ООН Лінда Томас-Грінфілд вважає, що членство Росії в Раді прав людини є фарсом, оскільки Москва використовує організацію як платформу для поширення дезінформації.

Ми . Ми з України З першого дня війни Фокус ні на хвилину не припиняв роботу. Наша команда вважає своїм обов'язком інформувати читача про те, що відбувається, збирати й аналізувати факти, протистояти ворожій пропаганді. Сьогодні Фокус потребує вашої підтримки, щоб продовжувати свою місію. Дякуємо за те, що ви з нами. Підтримати

Генеральна Асамблея Організації Об'єднаних Націй у четвер, 7 квітня, проведе голосування щодо тимчасового усунення Росії від участі в Раді з прав людини (РПЛ), повідомляє у Twitter французьке інформаційне агентство AFP.

Читайте кращі матеріали розділу на сторінці "Фокус. Світ" в Facebook Підписатись

"Генеральна Асамблея ООН проголосує в четвер за усунення Росії від членства в Раді ООН із прав людини як покарання за вторгнення в Україну", — заявила Верховна комісарка ООН із прав людини Мішель Бачелет, виступаючи перед Радою в Женеві.

Таке рішення було ухвалено з ініціативи представників США та Великобританії. Як повідомляє Reuters, постпред США при всесвітній організації Лінда Томас-Грінфілд заявила, що членство Російської Федерації в РПЛ є фарсом, оскільки Москва зробила все можливе для заподіяння шкоди міжнародній спільноті, використовуючи ООН як платформу для поширення дезінформації.

"І це неправильно, тому ми вважаємо, що настав час для Генеральній Асамблеї ООН проголосувати за їхнє виключення", — сказала Томас-Грінфілд.

Зазначимо, що ще на початку березня Держсекретар США Ентоні Блінкен висловив думку щодо виключення РФ зі складу Ради ООН із прав людини. За його словами, після 24 лютого стало очевидно, що "одна держава-член ООН намагається захопити владу над іншою державою-членом ООН". Відтак членство Росії в РПЛ необхідно призупинити.

У свою чергу президент України Володимир Зеленський 5 квітня перед Радбезом ООН виступив із категоричнішою пропозицією. За його словами, міжнародна організація на сьогодні не може ефективно реагувати на військову агресію Росії. Тому існує два варіанти, вважає Зеленський: або Росію виключають із Ради безпеки ООН, або інакше вона має саморозпуститися.

Нагадаємо, що постпред України при ООН Сергій Кислиця дорікнув РФ у повторенні тих самих злочинів, які чинили нацисти під час Другої світової війни. За його словами, росіяни повинні поставити собі запитання, як вони "прийшли до жорстокості нацистів".

5 квітня в ході виступу на засіданні Ради безпеки ООН президент України Володимир Зеленський дорікнув ООН у неефективності та пообіцяв, що на винних у воєнних злочинах чекає трибунал.