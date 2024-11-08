"Адміністрацію" окупованого Криму запросили на форум ООН: МЗС України відреагувало

Участь у всесвітньому форумі міст у Каїрі представників російської окупаційної влади порушує резолюцію про "Територіальну цілісність України", заявляють українські дипломати.

Міністерство закордонних справ України висловило протест через участь представників російської окупаційної влади в тимчасово окупованій Автономній Республіці Крим у 12-й сесії Всесвітнього форуму міст (WUF12) в Каїрі, столиці Єгипту. Форум відкрився 4 листопада і сьогодні, 8 листопада, має бути завершений. Заяву опубліковано на офіційному сайті МЗС України.

У заяві наголошується, що форум проходить під егідою Програми ООН з населених пунктів (ООН-Хабітат), і участь у ньому окупаційної адміністрації Криму є неприпустимим порушенням норм міжнародного права і резолюцій самої ООН, зокрема про "Територіальну цілісність України".

"Росія намагається використовувати задля спроб легітимізації незаконної окупації українських територій як міжнародні платформи, так і територію суверенних держав, у цьому випадку — Арабської Республіки Єгипет, свідомо провокуючи напругу, зокрема й на рівні двосторонніх відносин", — заявляють у МЗС України.

Українські дипломати звинувачують ООН-Хабітат у допуску до участі у форумі порушників міжнародного права і закликають генерального секретаря ООН Антоніу Гутерреша та керівництво програми зупинити поширення пропаганди представниками російської окупаційної влади на міжнародних платформах і покарати осіб, які дозволили участь адміністрації окупованого Криму у WUF12, зневаживши цим цілі та принципи Статуту ООН.

Нагадаємо, 23 жовтня генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш прибув до російської Казані на саміт країн-членів БРІКС, проігнорувавши перед цим Глобальний саміт миру у Швейцарії. Російські ЗМІ повідомляли, що генсека ООН Гутерреша зустріли в російському аеропорту з короваєм.

Зі свого боку Володимир Зеленський 25 жовтня скасував візит генсека ООН до України, повідомляли AFP із посиланням на джерело в оточенні президента.