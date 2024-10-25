Через поїздку на саміт БРІКС: Зеленський скасував візит генсека ООН до України

Джерело в оточенні глави української держави заявило, що генсек ООН Гутерреш не приїде до Києва після того, як на саміті БРІКС відбулося "приниження здорового ґлузду і міжнародного права".

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Президент України Володимир Зеленський відхилив візит до України генсека ООН Антоніу Гутерреша через його участь у саміті БРІКС у російському місті Казань. Про це повідомляє AFP із посиланням на високопоставлене джерело в оточенні глави української держави.

За словами співрозмовника медіа, після саміту в Казані Гутерреш планував прибути до Києва, однак український президент не підтвердив його візит.

"Тому Гутерреша тут [в Україні] не буде, зокрема через приниження здорового ґлузду і міжнародного права в Казані", — сказав співрозмовник.

Візит Гутерреша на саміт БРІКС: що відомо

23 вересня генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш прибув на саміт БРІКС до Казані. В аеропорту він спробував російський коровай і татарський чак-чак.

У відповідь на це українське МЗС розкритикувало візит Гутерреша до російської Казані.

"Натомість він (Гутерреш. — Ред.) прийняв запрошення до Казані від воєнного злочинця Путіна. Це неправильний вибір, який не сприяє справі миру. Він лише шкодить репутації ООН", — заявили у зовнішньополітичному відомстві України.

Нагадаємо, 2 жовтня Ізраїль оголосив генсека ООН персоною нон грата. В Тель-Авіві зазначили, що Гутерреш не засудив нещодавню ракетну атаку Ірану на Ізраїль, досі не виступив із засудженням нападу ХАМАС, і вважають, що генсек ООН запам'ятається плямою в історії організації.

Також Фокус повідомляв, що раніше генсек ООН відхилив запрошення України на перший Глобальний саміт миру у Швейцарії.