Из-за поездки на саммит БРИКС: Зеленский отменил визит генсека ООН в Украину

Источник в окружении главы украинского государства заявил, что генсек ООН Гутерреш не приедет в Киев после того, как на саммите БРИКС произошло "унижение здравого смысла и международного права".

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Президент Украины Владимир Зеленский отклонил визит в Украину генсека ООН Антониу Гутерреша из-за его участия в саммите БРИКС в российском городе Казань. Об этом сообщает AFP со ссылкой на высокопоставленный источник в окружении главы украинского государства.

По словам собеседника медиа, после саммита в Казани Гутерреш планировал прибыть в Киев, однако украинский президент не подтвердил его визит.

"Поэтому Гуттереша здесь [в Украине] не будет, в том числе из-за унижения здравого смысла и международного права в Казани", — сказал собеседник.

Визит Гутерреша на саммит БРИКС: что известно

23 сентября генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш прибыл на саммит БРИКС в Казань. В аэропорту Гуттереш попробовал русский каравай и татарский чак-чак.

В ответ на это, украинский МИД раскритиковал визит Гутерреша в российскую Казань.

"Вместо этого он (Гутерреш. — Ред.) принял приглашение в Казань от военного преступника Путина. Это неправильный выбор, который не способствует делу мира. Он только вредит репутации ООН", — заявили во внешнеполитическом ведомстве Украины.

Напомним, 2 октября Израиль объявил генсека ООН персоной нон грата. В Тель-Авиве отметили, что Гутерреш не осудил недавнюю ракетную атаку Ирана на Израиль, до сих пор не выступил с осуждением нападения ХАМАСа, и считают, что генсек ООН запомнится пятном в истории организации.

Также Фокус ранее сообщал, что ранее генсек ООН отклонил приглашение Украины на первый Глобальный саммит мира в Швейцарии.