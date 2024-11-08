"Администрацию" оккупированного Крыма пригласили на форум ООН: МИД Украины отреагировал

Участие во всемирном форуме городов в Каире представителей российской оккупационной власти нарушает резолюцию о "Территориальной целостности Украины", заявляют украинские дипломаты.

Министерство иностранных дел Украины выразило протест из-за участия представителей российской оккупационной власти во временно оккупированной Автономной Республике Крым в 12-й сессии Всемирного форума городов (WUF12) в Каире, столице Египта. Форум открылся 4 ноября и сегодня, 8 ноября, должен быть завершен. Заявление опубликовано на официальном сайте МИД Украины.

В заявлении отмечается, что форум проходит под эгидой Программы ООН по населенным пунктам (ООН-Хабитат), и участие в нем оккупационной администрации Крыма является недопустимым нарушением норм международного права и резолюций самой ООН, в частности о "Территориальной целостности Украины".

"Россия пытается использовать для попыток легитимизации незаконной оккупации украинских территорий как международные платформы, так и территорию суверенных государств, в этом случае — Арабской Республики Египет, сознательно провоцируя напряжение, в том числе и на уровне двусторонних отношений", — заявляют в МИД Украины.

Украинские дипломаты обвиняют ООН-Хабитат в допуске к участию в форуме нарушителей международного права и призывают генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша и руководство программы остановить распространение пропаганды представителями российской оккупационной власти на международных платформах и наказать лиц, которые позволили участие администрации оккупированного Крыма в WUF12, пренебрегая этим цели и принципы Устава ООН.

Напомним, 23 октября генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш прибыл в российскую Казань на саммит стран-членов БРИКС, проигнорировав перед этим Глобальный саммит мира в Швейцарии. Российские СМИ сообщали, что генсека ООН Гутерреша встретили в российском аэропорту с караваем.

В свою очередь Владимир Зеленский 25 октября отменил визит генсека ООН в Украину, сообщали AFP со ссылкой на источник в окружении президента.