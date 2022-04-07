Битва за Донбасс определит исход войны Украины с Россией, – Ермак

Глава ОП отметил, что украинские военные показали успехи в сражениях за Киев, Харьков, Чернигов, Сумы и Николаев, но им предстоит еще один важный бой.

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Борьба Вооруженных сил Украины за Донбасс определит результат войны с Россией. Такое мнение выразил глава Офиса президента Украины Аедрей Ермак.

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"Битва за Донбасс сейчас будет ключевой в нашей отечественной войне. Мы уже выстояли в битве за Киев, Харьков, Чернигов, Сумы, Николаев и во многих других. Армия держит Мариуполь. Но дальнейший ход войны с Россией определит именно битва за Донбасс", — отметил Ермак.

Бывший глава МВД Украины Арсен Аваков считает, что на Донбассе произойдет "примерно то, что было под Киевом".

"Будет нагнетание массой, будет нагнетание техникой, будет нагнетание бомбежками и атаками. То, что сейчас происходит в районе Изюмского и Боровского направления (Харьковской области), то, что сейчас происходит вокруг Николаева и Херсона – это главное", – охарактеризовал он ситуацию.

Сопротивление оккупантам со стороны ВСУ, по оценкам экс-министра, будет нарастать.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба согласился с Ермаком и думает, что война на Донбассе будет тяжелой и напомнит Вторую мировую войну. На фронте будут крупные оперативные маневры с тысячами танков, самолетов и бронетехники, уверен министр.

Эксперты аналитического центра Института изучения войны (ISW) в Вашингтоне говорят, что следующим переломным моментом в войне в Украине будет наступление российских сил из Изюма на Славянск.

Контроль над городом является стратегической целью всего конфликта. Если оккупанты захватят Славянск, они отрежут силы ВСУ на Донбассе, предупреждают специалисты.

Украинские власти советуют жителям Донецкой и Луганской областей как можно быстрее покинуть дома. Министр по вопросам реинтеграции оккупированных территорий Ирина Верещук заявляла, что в случае эскалации оккупанты будут стрелять по мирным жителям и катастрофу будет практически невозможно остановить.

В Донецкой области 7 апреля началась массовая эвакуация. Люди уезжают из Краматорска, Славянска и Покровска на запад Украины.

Исследователи Conflict Intelligance Team 4 апреля заметили переброску войск из Киевской области и резервов в сторону Донецкой и Луганской областей. Технику ВС РФ могли отправить на юг через Купянск и Изюм в направлении Славянска.