Эшелоны российской бронетехники следуют из Киева на Донбасс, - исследователи CIT (видео)

Составы с танками и БМД-2 направляются на станции вблизи украинских границ. Оттуда их, вероятнее всего, будут перебрасывать в Изюм через Купянск.

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Армия РФ перебрасывает войска из Киевской области и резервы в сторону Донецкой и Луганской областей. Об этом сообщают исследователи Conflict Intelligance Team.

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Авторам удалось получить подтверждения заявлениям украинских властей, разведок стран запада, а также военных аналитиков о том, что ВС РФ перебрасывает свои силы на Донбасс. Часть войск перебрасывается через территорию Беларуси.

2 апреля был снят эшелон с БМД-2. Он направлялся на станцию Новый Оскол в Белгородской области, которая находится недалеко от границ с Харьковом. В составе эшелона может быть техника из состава десантных частей и соединений, которые воевали на территории Киевской области:

76-й десантно-штурмовой дивизии

98-й воздушно-десантной дивизии

31-й десантно-штурмовой бригады

Также неподалеку от станции Валуйки следует эшелон с Т-72Б3, который отправился с Ельни. Там дислоцируется 59-й танковый полк из 144-й мотострелковой дивизии. До вторжения там также находилась техника 41-й общевойсковой армии Центрального военного округа. Из-за неисправностей они могли не принять участие во вторжении с 24 февраля.

Вероятнее всего, техника ВС РФ отправится на юг через Купянск и Изюм в направлении Славянска.

"Переброска как выведенных, так и, возможно, ранее не задействованных машин означает, что российское командование настроено серьезно, и что в ближайшие дни битва за Донбасс будет только разгораться", — резюмировали в Conflict Intelligence Team.

Напомним, по данным Генштаба, войска РФ готовятся к наступлению Славянск и Северодонецк. Вместе с тем тяжелые бои ведутся в Мариуполе. По данным британской разведки, город может стать главной целью ВС РФ.