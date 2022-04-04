Войска РФ готовятся к наступлению на Славянск и Северодонецк, - Генштаб

Враг активно проводит разведку в населенных пунктах, близкие к Изюму. ВС РФ пытаются восстановить мост через Северский Донец в районе города.

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Вооруженные силы РФ готовятся к наступлению на востоке Украине, разворачивая элементы оперативной постройки наступательной группировки, а также наращивает систему управления. Об этом указывается в сводке Генштаба на 12:00.

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Командование российских войск проводит перегруппировку, пытаясь улучшить тактическое положение на отдельных направлениях. Проводится активная разведка в районе Барвинкового, где враг пытается восстановить мост через Северский Донец в районе Изюма.

Рядом с н.п. Бражковка силами одной танковой ротной тактической группы, ВС РФ провели разведку боем, но после успешной обороны, отошел.

В Генштабе отмечают высокую вероятность авиационных и ракетных ударов по гражданским объектам в Харькове. Продолжается подготовка к наступлению на Славянск и Северодонецк.

Ныне войска РФ бросили основные усилия на Рубежном и Попасной. Продолжаются ожесточенные бои за Мариуполь. По городу нанесено 8 авиаударов. Защитники города продолжают обороняться.

Вражеские корабли в акваториях Азовского и Черного морей имеют сложности из-за шторма до 4 баллов.

Напомним, по данным Генштаба, ВСУ восстановили контроль над границей Сумской области с РФ. Вражеских войск на севере страны нет.

Вместе с этим секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что в ближайшее время стоит ждать больших боев за Украину.