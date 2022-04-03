"Стоит ждать больших боев за Украину", - Данилов о ближайших планах врага

Данилов отметил, что не стоит ждать, что война пройдет "через день" или "за неделю".

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Российские военные занимаются передислокацией войск в Сумской области, скоро стоит ждать серьезных боев за территорию. Об этом сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов в эфире телемарафона.

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Украинская армия готовится к тому, чтобы защищать Сумскую область. На счет окончания войны, секретарь СНБО ответил, что этого не стоит ждать в скором времени.

"То, что касается маневров, которые у них там были, это передислокация. Еще раз подчеркиваю: там в ближайшее время ожидают большие бои за нашу страну. Мы готовимся, готовятся наши Вооруженные силы, готовится все наше общество для того, чтобы дать сопротивление этому агрессору. Я никого бы не успокаивал, что это пройдет за день, за две, за неделю, это очень опасная ситуация. Пока враг не будет разбит, чувствовать себя спокойно не от чего, и она обязательно будет", — заявил Данилов.

Ранее глава СНБО Алексей Данилов рассказал, что враг отводит войска от черниговского и киевского направлений, но не стоит успокаиваться. Ведь эти силы ВС РФ направят на Юг и Восток.

Также сообщалось, как российские оккупанты убегали из Тростянца Сумской области, когда ВСУ заходили в город.