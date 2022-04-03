"Варто чекати великих боїв за Україну", — Данілов про найближчі плани ворога

Данілов зазначив, що не варто чекати, що війна пройде "через день" або "за тиждень".

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Російські військові займаються передислокацією військ у Сумській області, незабаром варто чекати серйозних боїв за територію. Про це повідомив секретар РНБО Олексій Данілов у ефірі телемарафону.

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Українська армія готується до того, щоб захищати Сумську область. На закінчення війни, секретар РНБО відповів, що цього не варто чекати незабаром.

"Те, що стосується маневрів, які у них там були, це передислокація. Ще раз наголошую: там найближчим часом чекають великих боїв за нашу країну. Ми готуємося, готуються наші Збройні сили, готується все наше суспільство для того, щоб дати опір цьому агресору. Я нікого б не заспокоював, що це пройде за день, за два, за тиждень, це дуже небезпечна ситуація. Поки ворог не буде розбитий, почуватися спокійно нема від чого, і вона обов'язково буде", — заявив Данілов.

Раніше глава РНБО Олексій Данілов розповів, що ворог відводить війська від чернігівського та київського напрямків, але не варто заспокоюватись. Адже ці сили ЗС РФ спрямують на Південь та Схід.

Також повідомлялося, як російські окупанти тікали з Тростянця Сумської області, коли ЗСУ заходили до міста.