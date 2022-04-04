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Военный Фокус Российско-украинская война

ВСУ восстановили контроль над границей Сумской области, - Генштаб (карта)

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освобождение сумщины
Фото: АрміяInform

Российский войск по направлению Киев, Чернигов и Суммы не наблюдается.

Вооруженные силы Украины вернули контроль над границей Сумской области с РФ. Об этом заявил спикер Одесской военной администрации Сергей Братчук, ссылаясь на данные Генштаба.

"Государственный контроль Украины в Сумской области под контролем ВСУ", — написал Братчук.

По состоянию на 4 апреля карта боевых действий выглядит так:

бои за украину
Карта боев за Украину

На севере Украины по направлению Киев, Чернигов и Суммы вражеских сил нет. В Генштабе ожидают тяжелых боев на востоке Украине.

где происходят бои
Карта боев по состоянию на 00:00 4 апреля

Напомним, 2 апреля советник ОП Алексей Арестович заявил, что ВСУ освободили 30 населенных пунктов по всей Украине.

По данным британской разведки, наиболее вероятной целью для российской армии является Мариуполь, который с 1 марта в полном окружении обороняет город.