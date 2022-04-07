Песков признал, что войска РФ понесли "значительные потери" в Украине (видео)

В эфире британского канала Sky News представитель Кремля заявил, что руководство России надеется на окончание "спецоперации" в ближайшие дни или в обозримом будущем.

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков признал, что российские войска понесли "значительные потери" в ходе полномасштабного вторжения в Украину. Об этом представитель Кремля сказал в ходе интервью британскому телеканалу Sky News.

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Журналист вещателя Марк Остин в ходе разговора с Песковым сказал, что Россия потеряла "тысячи солдат" и попросил прокомментировать эту информацию. В ответ на это пресс-секретарь российского лидера заявил: "Да, мы (потеряли множество солдат). У нас значительные потери и это огромная трагедия для нас".

По словам Пескова, руководство российского государства надеется, что так называемая "специальная операция" в Украине завершится в течение ближайших дней "или в обозримом будущем" после достижения войсками РФ ее целей.

Также в ходе интервью Песков заверил, что РФ начала готовиться к санкциям Запада, которые последовали после полномасштабного вторжения в Украину, еще "год назад".

Напомним, 25 марта Министерство обороны РФ уведомляло, что за месяц войны в Украине погиб 1 351 российский военнослужащий и 3 825 получили ранения. С тех пор оборонное ведомство государства-агрессора информацию о потерях не сообщало. В свою очередь Генеральный штаб Вооруженных сил Украины в четверг, 7 апреля, заявил, что потери войск РФ к этому дню составили 18 900 человек личного состава.

Отметим, что общие боевые потери включают убитых, раненных, плененных и пропавших без вести.

Также мы писали, что, по данным российских СМИ, в окружении президента РФ Владимира Путина уже потеряли надежду захватить Киев и работают над новой идеологией, при помощи которой можно было бы объяснить российской общественности необходимость переговоров с Украиной и отвода войск.

Тем временем руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что битва Вооруженных сил Украины за Донбасс определит результат войны с Россией.