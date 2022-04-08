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Мир Российско-украинская война

Пришло время. Великобритания хочет добиться выдачи ордера на арест Путина

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Владимир Путин, тюрьма,
Фото: 5dec | Владимир Путин

По мнению депутата британского парламента Лайлы Моран, российскую армию следует признать террористической организацией и усилить санкции против РФ.

Депутат британского парламента Лайла Моран заявила, что Соединенному Королевству следует возглавить политический процесс по выдаче ордера на арест главы Кремля Владимира Путина, а российскую армию необходимо признать террористической организацией. Об этом сообщает Guildhall.

По словам Моран, путинская армия убивают мирных украинцев, а введенные санкции были крайне необходимы. Вместе с тем, заявляет чиновница, останавливаться на этом не следует.

"Пришло время обращаться с армией Путина и его наемниками как с террористами, на основании соответствующих решений правительства Великобритании, которая должна возглавить призывы к Международному Уголовному Трибуналу выдать ордер на его арест, — заявила парламентарий.

Ранее Фокус сообщал, что сотрудники журналистской группы CIT опровергли версию об обстреле Краматорска со стороны украинской армии. По мнению расследователей, ракетный удар по железнодорожному вокзалу мог быть нанесен с территории, которая находится под контролем пророссийских боевиков из ОРДЛО.