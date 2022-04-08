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Світ Російсько-українська війна

Прийшов час. Великобританія хоче добитися видачі ордера на арешт Путіна

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Володимир Путін, в'язниця,
Фото: 5dec | Володимир Путін

На думку депутатки британського парламенту Лайли Моран, російську армію слід визнати терористичною організацією та посилити санкції проти РФ.

Депутатка британського парламенту Лайла Моран заявила, що Сполученому Королівству слід очолити політичний процес щодо видачі ордера на арешт глави Кремля Володимира Путіна, а російську армію слід визнати терористичною організацією. Про це повідомляє Guildhall.

За словами Моран, путінська армія вбиває мирних українців, а введені санкції були вкрай необхідні. Водночас, заявляє чиновниця, зупинятись на цьому не слід.

"Настав час поводитися з армією Путіна та його найманцями як із терористами, на підставі відповідних рішень уряду Великобританії, яка має очолити заклики до Міжнародного Кримінального Трибуналу видати ордер на його арешт", — заявила парламентариня.

Раніше Фокус повідомляв, що співробітники журналістської групи CIT спростували версію про обстріл Краматорська з боку української армії. На думку розслідувачів, ракетний удар по залізничному вокзалу міг бути зроблений із території, яка перебуває під контролем проросійських бойовиків із ОРДЛО.