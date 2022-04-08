Прийшов час. Великобританія хоче добитися видачі ордера на арешт Путіна

На думку депутатки британського парламенту Лайли Моран, російську армію слід визнати терористичною організацією та посилити санкції проти РФ.

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Депутатка британського парламенту Лайла Моран заявила, що Сполученому Королівству слід очолити політичний процес щодо видачі ордера на арешт глави Кремля Володимира Путіна, а російську армію слід визнати терористичною організацією. Про це повідомляє Guildhall.

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За словами Моран, путінська армія вбиває мирних українців, а введені санкції були вкрай необхідні. Водночас, заявляє чиновниця, зупинятись на цьому не слід.

"Настав час поводитися з армією Путіна та його найманцями як із терористами, на підставі відповідних рішень уряду Великобританії, яка має очолити заклики до Міжнародного Кримінального Трибуналу видати ордер на його арешт", — заявила парламентариня.

Раніше Фокус повідомляв, що співробітники журналістської групи CIT спростували версію про обстріл Краматорська з боку української армії. На думку розслідувачів, ракетний удар по залізничному вокзалу міг бути зроблений із території, яка перебуває під контролем проросійських бойовиків із ОРДЛО.