"Они хотят закончить войну": Арестович объяснил поведение верхушки Кремля (видео)

Советник главы Офиса Президента увидел несколько признаков того, что власти Российской Федерации в ближайшее время надеются завершить войну в Украине.

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Руководство Российской Федерации готовится объявить о завершении "спецоперации" на территории Украины. Об этом заявил советник главы Офиса Президента Алексей Арестович в эфире единого телемарафона.

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В частности, Арестович заметил несколько признаков того, что Кремль планирует завершить войну в ближайшее время. Одним из них он назвал недавнее заявление пресс-секретаря Владимира Путина Дмитрия Пескова о больших потерях войск РФ в Украине. Также эксперт отметил, что захват Украины изначально был нереальной задачей.

"У нас есть Песков. У него сегодня было замечательное интервью. Он сказал, что у них есть значительные потери и что они хотят закончить эту войну. Перед этим Матвиенко говорила, что они хотят закончить эту войну. Они хотят закончить войну, потому что сочетание поражения на поле боя и санкции, которые ломают хребет их экономике, ставят под вопрос само социально-политическое положение внутри самой Российской Федерации", — заявил Арестович.

Функционер отмечает, что Россия стратегически проиграла, когда не объявила общую мобилизацию. Кроме того, поражение России на 6 из 8 оперативных направлений стало очевидным, когда в Кремле заявили, что изначально не планировали захватывать Киев, а отвлекали внимание от Донбасса, чтобы армии так называемых "ЛНР" и "ДНР" смогли выйти на административные границы Донецкой и Луганской области.

Ранее Алексей Арестович заявил, что россияне планируют "сдать" Херсон и уже отступили из Николаевской области. При этом, чиновник не сообщил, когда именно будут выведены войска из Херсона.

Фокус рассказывал, что министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что бои за Донбасс напомнят всем Вторую Мировую войну. В ходе выступления глава МИД Украины заявил, что в битве будут участвовать тысячи танков, самолетов и бронетехники.