"Вони хочуть закінчити війну": Арестович пояснив поведінку верхівки Кремля (відео)

Радник глави Офісу Президента побачив кілька ознак того, що влада Російської Федерації найближчим часом сподівається завершити війну в Україні.

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Керівництво Російської Федерації готується оголосити про завершення спецоперації на території України. На цьому наголосив радник глави Офісу Президента Олексій Арестович в ефірі єдиного телемарафону.

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Зокрема, Арестович окреслив кілька ознак того, що Кремль планує завершити війну найближчим часом. Однією з них він назвав нещодавню заяву прессекретаря Володимира Путіна Дмитра Пєскова про великі втрати військ РФ в Україні. Також експерт зазначив, що захоплення України спочатку було нереальним завданням.

"У нас є Пєсков. У нього сьогодні було чудове інтерв'ю. Він сказав, що в них є значні втрати та що вони хочуть закінчити цю війну. Перед цим Матвієнко говорила, що вони хочуть закінчити цю війну. Вони хочуть закінчити війну, бо поєднання поразки на полі бою та санкції, які ламають хребет їхній економіці, ставлять під питання саме соціально-політичне становище всередині самої Російської Федерації", — заявив Арестович.

Функціонер зазначає, що Росія стратегічно програла, коли не оголосила загальну мобілізацію. Крім того, поразка Росії на 6 з 8 оперативних напрямків стала очевидною, коли в Кремлі заявили, що спочатку не планували захоплювати Київ, а відволікали увагу від Донбасу, щоб армії так званих "ЛНР" і "ДНР" змогли вийти на адміністративні кордони Донецької та Луганської областей.

Раніше Олексій Арестович заявив, що росіяни планують здати Херсон і вже відступили з Миколаївської області. При цьому чиновник не повідомив, коли саме буде виведено війська з Херсона.

Фокус розповідав, що міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що бої за Донбас нагадають усім Другу світову війну. У ході виступу глава МЗС України заявив, що в битві братимуть участь тисячі танків, літаків і бронетехніки.